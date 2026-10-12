EVN tăng tốc đầu tư nguồn, lưới điện trước áp lực cung ứng điện quý IV/2026

Sản lượng điện 9 tháng tăng 9,3%

Theo báo cáo tình hình hoạt động tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hệ thống điện quốc gia tiếp tục đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sinh hoạt của người dân và các hoạt động chính trị, xã hội. Các đơn vị thuộc Tập đoàn đồng thời triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, từng bước khôi phục cấp điện cho khách hàng bị ảnh hưởng.

Trong tháng 9/2026, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 29,97 tỷ kWh, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, sản lượng đạt 265,79 tỷ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025. Xét theo cơ cấu nguồn điện, nhiệt điện than tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 132,63 tỷ kWh, tương đương 49,9% tổng sản lượng toàn hệ thống trong 9 tháng đầu năm. Thủy điện đạt 68,48 tỷ kWh, chiếm 25,8%; năng lượng tái tạo đạt 33,6 tỷ kWh, chiếm 12,6%; tua bin khí đạt 20,48 tỷ kWh, chiếm 7,7%; điện nhập khẩu đạt 10,3 tỷ kWh, chiếm 3,9%. Trong nhóm năng lượng tái tạo, điện mặt trời đạt 21,5 tỷ kWh, điện gió đạt 10,85 tỷ kWh.

Cùng với hoạt động phát điện, hệ thống truyền tải điện tiếp tục đảm nhiệm vai trò đưa điện từ các khu vực nguồn đến những trung tâm phụ tải. Sản lượng điện truyền tải tháng 9/2026 ước đạt 23,8 tỷ kWh. Lũy kế 9 tháng, sản lượng truyền tải ước đạt 213,98 tỷ kWh, tăng 10,75% so với cùng kỳ năm 2025. Hướng truyền tải chủ yếu trong giai đoạn này là từ miền Trung ra miền Bắc và từ miền Trung vào miền Nam.

Các đơn vị thủy điện theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình thời tiết, thủy văn, phối hợp chặt chẽ, với NSMO để tích nước các hồ chứa và sử dụng hài hòa, hiệu quả nguồn nước.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm

Trong bối cảnh sản lượng điện dự kiến tiếp tục tăng vào quý IV, tiến độ đưa các dự án nguồn điện mới vào vận hành có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch cung ứng điện. EVN đang tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, trong đó có Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Đối với dự án này, tổ máy 1 tiếp tục chạy thử nghiệm, hướng tới mục tiêu phát điện thương mại vào cuối tháng 11/2026. Tổ máy 2 đã hòa đồng bộ ngày 28/9/2026, phấn đấu phát điện thương mại vào cuối tháng 12/2026. Theo kế hoạch của EVN, cả hai tổ máy phải hoàn thành phát điện thương mại trong năm 2026.

Song song với Quảng Trạch I, các dự án Thủy điện Trị An mở rộng và Thủy điện tích năng Bác Ái tiếp tục được triển khai thi công. Đây là những công trình được EVN tập trung đôn đốc nhằm bảo đảm tiến độ theo kế hoạch quý IV và cả năm 2026. Ở nhóm dự án thủy điện mở rộng, các dự án Tuyên Quang mở rộng, Sê San 3 mở rộng và Sê San 4 mở rộng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để trình cấp có thẩm quyền thẩm định. Các dự án Thủy điện Sơn La mở rộng và Thủy điện Lai Châu mở rộng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Dự án Nhà máy điện LNG Quảng Trạch II, EVN đặt mục tiêu phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý IV/2026, đồng thời triển khai các công việc theo tiến độ hợp đồng đã ký kết. Tập đoàn cũng tiếp tục thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại một số nhà máy nhiệt điện, hướng tới đáp ứng các quy định pháp luật về môi trường.

Khởi công 136 công trình lưới điện trong 9 tháng

Ở lĩnh vực truyền tải và phân phối điện, EVN cùng các đơn vị thành viên đã khởi công 136 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500 kV trong 9 tháng đầu năm 2026. Trong đó có 2 công trình 500 kV, 18 công trình 220 kV và 116 công trình 110 kV. Cùng thời gian, các đơn vị đã đóng điện 131 công trình, gồm 5 công trình 500 kV, 16 công trình 220 kV và 110 công trình 110 kV. Riêng tháng 9/2026, EVN và các đơn vị khởi công 11 công trình, đóng điện 13 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500 kV.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm quý IV, EVN yêu cầu tập trung triển khai những công trình điện theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương. Đáng chú ý, đường dây 220 kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành được đặt mục tiêu đóng điện toàn tuyến trong năm 2026. Đối với các dự án nhập khẩu điện từ Trung Quốc qua khu vực Móng Cái, EVN tiếp tục đôn đốc tiến độ để khởi công các công trình gồm Trạm biến áp 220 kV Móng Cái, đường dây 220 kV Hải Hà - Móng Cái và đường dây từ biên giới đến Hải Hà. Mục tiêu được đặt ra là đưa các công trình vào vận hành trong quý II/2027.

Cùng với nguồn phát và lưới truyền tải, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) cũng đang được triển khai. EVNHANOI đã hoàn thành 50 MW, EVNNPC hoàn thành 155 MW và phấn đấu hoàn thành 305 MW trong tháng 10/2026. Ban Quản lý dự án Điện 2 và EVNGENCO 3 tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư hệ thống BESS tập trung tại khu vực miền Bắc, với quy mô tương ứng 550 MW và 300 MW.

Chủ động nguồn điện cho quý IV và năm 2027

Theo phương thức vận hành tháng 10 của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn quốc trong quý IV/2026 dự kiến đạt 88,97 tỷ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trước yêu cầu này, EVN tiếp tục phối hợp với NSMO theo dõi, cập nhật nhu cầu điện, khả năng huy động các nguồn phát và tình hình thủy văn tại các hồ chứa. Tập đoàn đồng thời chuẩn bị phương án, kịch bản bảo đảm cung ứng điện cho năm 2027, thay vì chỉ tập trung xử lý nhu cầu trước mắt.

Đối với thủy điện, các đơn vị được yêu cầu thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, thủy văn, phối hợp với NSMO trong công tác tích nước và sử dụng nguồn nước hài hòa, hiệu quả. Với các nhà máy nhiệt điện, nhiệm vụ đặt ra là hoàn thành đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp nhiên liệu cho năm 2027, đồng thời sớm xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn cung ổn định dài hạn.

Ở khâu truyền tải, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tập trung duy trì mức độ khả dụng cao của hệ thống thiết bị và rơle bảo vệ, trong đó có các kháng bù ngang phục vụ điều chỉnh điện áp, giảm thiểu nguy cơ sự cố. Các tổng công ty và công ty điện lực phối hợp với NSMO để quản lý, dự báo phụ tải, đánh giá tác động của nguồn điện phân tán, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và sự phát triển của hệ thống trụ sạc xe điện. EVN cũng tiếp tục phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, cơ quan, công sở và địa phương triển khai các chương trình tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiết kiệm điện tiếp tục là giải pháp cần thiết

Bên cạnh việc bảo đảm nguồn và lưới điện, EVN kêu gọi người dân, doanh nghiệp và khách hàng sử dụng điện thực hiện tiết kiệm điện trong sinh hoạt và sản xuất. Tập đoàn khuyến nghị sử dụng điều hòa không khí ở mức nhiệt độ từ 27 độ trở lên, hạn chế vận hành đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Tiết kiệm điện góp phần giảm áp lực lên hệ thống, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố và giúp khách hàng kiểm soát chi phí sử dụng điện.

Với sản lượng điện dự kiến tăng 11,3% trong quý IV/2026, nhiệm vụ của EVN trong những tháng cuối năm tập trung vào ba yêu cầu: duy trì khả năng cung ứng điện, bảo đảm tiến độ các dự án nguồn và lưới điện, đồng thời chủ động chuẩn bị phương án vận hành cho năm 2027. Việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ này, cùng sự phối hợp của các địa phương và khách hàng sử dụng điện, là cơ sở để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.