Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn. Ảnh: Khánh Duy

Từ thỏa thuận hợp tác đến những dự án cụ thể

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định nhấn mạnh, hợp tác quốc tế cần góp phần giúp doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo tiếp cận tri thức, phát triển nhân lực, nâng cao năng lực công nghệ. Quan trọng hơn, mỗi dự án hợp tác cần hướng tới tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường và giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Theo Thứ trưởng Lê Xuân Định, Việt Nam có nhu cầu ứng dụng công nghệ rộng lớn, đội ngũ kỹ sư và các doanh nghiệp đang tích cực mở rộng hoạt động quốc tế; trong khi Australia có thế mạnh về trường đại học, cơ sở nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Việc kết hợp các nguồn lực này sẽ mở ra cơ hội cùng phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực và tìm kiếm thị trường mới.

Để hợp tác đi vào thực chất, Thứ trưởng đề nghị hai bên lựa chọn dự án xuất phát từ nhu cầu thực tế, xác định rõ mục tiêu và kết quả cần đạt được; gắn nghiên cứu, phát triển sản phẩm với đào tạo nhân lực; đồng thời làm rõ quyền sở hữu trí tuệ, việc sử dụng dữ liệu và trách nhiệm của các bên trong quá trình thử nghiệm, khai thác kết quả.

Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: Khánh Duy

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hợp tác cần chú trọng chất lượng dữ liệu, độ tin cậy và khả năng kiểm soát kết quả. Với công nghiệp bán dẫn, các bên có thể tập trung vào thiết kế chip, kiểm chứng thiết kế, hỗ trợ sản xuất thử và đo kiểm, phù hợp với nhu cầu và năng lực của mỗi bên.

Thứ trưởng Lê Xuân Định giao Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam - Australia, Tập đoàn FPT cùng các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai biên bản ghi nhớ hợp tác. Kế hoạch cần xác định rõ dự án ưu tiên, đối tác, nguồn lực, sản phẩm và các mốc đánh giá; đồng thời theo dõi tiến độ, kịp thời tổng hợp những khó khăn cần tháo gỡ.

Bà Renee Deschamps, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam. Ảnh: Khánh Duy

Phát biểu tại Diễn đàn, bà Renee Deschamps, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, khẳng định Australia cam kết hợp tác với Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế số, đồng thời góp phần triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước thông qua các sáng kiến về chuyển đổi số và công nghệ mới nổi. Theo bà, các sáng kiến này sẽ tăng cường kết nối giữa các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan hoạch định chính sách của hai nước, qua đó cùng giải quyết thách thức và nắm bắt cơ hội phát triển kinh tế.

Kết nối doanh nghiệp với công nghệ, đầu tư và thị trường

Theo Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Nguyễn Khắc Lịch, Diễn đàn tạo cơ hội để cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và nhà đầu tư hai nước trực tiếp trao đổi nhu cầu, giới thiệu năng lực, tìm kiếm đối tác phù hợp và xác định hướng triển khai những nội dung hợp tác đã thống nhất. Các nhu cầu cụ thể như tìm đối tác ứng dụng công nghệ, giải quyết bài toán sản xuất, phối hợp đào tạo nhân lực hay tìm kiếm khách hàng cho sản phẩm sẽ là cơ sở để hình thành những chương trình, dự án thiết thực.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Khánh Duy

Một điểm nhấn của Diễn đàn là ra mắt nền tảng V-bridge, do Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo phối hợp với Tập đoàn FPT và Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam - Australia xây dựng. Nền tảng hướng tới duy trì kết nối trực tuyến giữa doanh nghiệp và các tổ chức trong hệ sinh thái công nghệ hai nước, hỗ trợ các bên tiếp tục tìm hiểu đối tác, trao đổi nhu cầu và phát triển cơ hội hợp tác sau sự kiện.

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VASEA và Viện Nghiên cứu Phát triển Nông nghiệp. Ảnh: Khánh Duy

Diễn đàn cũng tổ chức hai phiên tọa đàm chuyên đề, tập trung vào thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và đổi mới sáng tạo; đồng thời thảo luận việc kết nối công nghệ với thị trường, cơ hội đầu tư, thương mại hóa và mở rộng hoạt động của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam - Australia.

Khoảng 10 sản phẩm công nghệ số của Việt Nam và Australia được trưng bày, giới thiệu, tạo điều kiện để doanh nghiệp quảng bá giải pháp và kết nối trực tiếp với đối tác, chuyên gia, nhà đầu tư.

Ra mắt nền tảng V-bridge kết nối doanh nghiệp Australia và Việt Nam. Ảnh: Khánh Duy

Với định hướng “Từ đối thoại đến kết nối, từ đổi mới sáng tạo đến đầu tư”, Diễn đàn đặt trọng tâm vào việc chuyển các cuộc gặp gỡ thành hoạt động hợp tác có thể triển khai và đánh giá hiệu quả. Kết quả không chỉ được thể hiện qua những kết nối mới, mà còn ở các dự án được khởi động, hoạt động nghiên cứu chung, sản phẩm được thử nghiệm và cơ hội đầu tư được cụ thể hóa.