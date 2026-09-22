3 mục tiêu lớn của TP.HCM

Chiều 22/9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ Chín (mở rộng), tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng tích cực

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội TP.HCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; các động lực về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư phát huy hiệu quả.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 683.867 tỷ đồng, tăng 47,63% so với cùng kỳ, đạt 57,95% mục tiêu năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 11,1%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.488.711 tỷ đồng, tăng 13,8%. Doanh thu du lịch đạt 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4%; khách quốc tế đạt 8,51 triệu lượt, tăng 34,5%; khách nội địa đạt 39,56 triệu lượt, đạt 79,1% kế hoạch năm.

Vận tải hành khách công cộng đạt 487,5 triệu lượt, tăng 13,4%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 76,25 tỷ USD, tăng 10,29%; kim ngạch nhập khẩu đạt 81,22 tỷ USD, tăng 11,2%.

Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng huy động vốn tín dụng ước đạt 5.741.500 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cuối năm 2025; tổng dư nợ tín dụng ước đạt 5.802.000 tỷ đồng, tăng 11,4%.

Thu ngân sách nhà nước đạt 670.599 tỷ đồng, bằng 83,5% dự toán Trung ương giao, tương đương khoảng 66,4% so với mục tiêu trên 1 triệu tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 187.817 tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán.

Thành phố đã phân bổ 147.599,166 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công, đạt 100% kế hoạch; dự kiến giải ngân hết tháng 9/2026 đạt 103.319 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch.

Đáng chú ý, thu hút vốn FDI đạt khoảng 17,2 tỷ USD, vượt 56,6% so với kế hoạch năm 2026 và tăng 318,9% so với cùng kỳ. Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư 37 dự án trong nước với tổng vốn khoảng 209.992,44 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, có 43.860 doanh nghiệp thành lập mới và 15.672 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tuy nhiên, có 11.820 doanh nghiệp giải thể, tăng 130,91% và 37.913 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 15,22%.

Đối với 921 dự án tồn đọng, thành phố đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn cho 233 dự án, đạt 25% và có hướng chỉ đạo xử lý đối với 688 dự án.

Dồn lực cho 3 mục tiêu lớn

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và thu ngân sách năm 2026 còn lớn; số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng cao; bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; kinh phí giải ngân cho khoa học và công nghệ, chuyển đổi số còn thấp.

Tiến độ khám sức khỏe toàn dân chưa đạt yêu cầu và việc ban hành một số văn bản quy định chi tiết còn chậm.

Trong 3 tháng cuối năm, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng quý IV đạt 12,3%, cả năm đạt 10,2%; huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển.

Thành phố quyết liệt thu ngân sách đạt trên 1 triệu tỷ đồng, trong đó khai thác nguồn thu từ đất, chống thất thu thuế thương mại điện tử; tăng tốc giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu.

Thành phố sẽ tập trung giải phóng mặt bằng, tháo gỡ triệt để các dự án tồn đọng, chống lãng phí; phê duyệt và triển khai Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm; đẩy nhanh đường sắt đô thị, phát triển TOD; nâng chỉ tiêu di dời nhà ven kênh rạch lên 40.000 căn và phát triển nhà ở xã hội.

Cùng với đó là đẩy nhanh định giá đất, đấu giá đất, số hóa dữ liệu đất đai; nâng tỷ lệ xử lý chất thải rắn bằng công nghệ mới đạt trên 45%; bảo đảm an ninh nguồn nước và phòng chống thiên tai.

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, thành phố sẽ thúc đẩy AI, bán dẫn, công nghệ sinh học, robot, UAV; triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã, “Bình dân học vụ số” và phổ cập chữ ký số...