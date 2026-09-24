Theo thông báo của TikTok Shop, chính sách phí vận hành logistics mới sẽ được áp dụng với các đơn hàng được tạo từ 0h ngày 12/10/2026. Khoản phí sẽ được tính riêng cho từng kiện hàng dựa trên trọng lượng tính phí.

Biểu phí được chia theo các mức trọng lượng, từ 3.000 đồng đến tối đa 65.000 đồng mỗi kiện hàng. TikTok Shop cho biết khoản thu này liên quan đến các dịch vụ trong quá trình vận hành logistics, bao gồm xử lý, điều phối đơn hàng và các hoạt động hỗ trợ giao nhận.

Điểm đáng chú ý là khoản phí mới không được thu trực tiếp từ người mua. Theo chính sách của TikTok Shop, người mua vẫn thanh toán số tiền được hiển thị trên đơn hàng và không nhìn thấy phí vận hành logistics tại bước thanh toán.

TikTok Shop áp thêm phí vận hành với các đơn hàng cồng kềnh (Ảnh: TikTok).

Với những người kinh doanh các mặt hàng nhẹ, dưới ngưỡng tính phí, chi phí logistics từ chính sách này không phát sinh. Ngược lại, các nhóm hàng có trọng lượng lớn sẽ phải tính thêm một khoản chi phí vào bài toán giá vốn và lợi nhuận của từng đơn hàng.

Đặc biệt, mức phí được tính theo từng kiện hàng thay vì chỉ dựa trên tổng giá trị đơn. Điều này khiến các nhà bán hàng có sản phẩm cồng kềnh hoặc thường xuyên phát sinh kiện nặng cần lưu ý khi tính toán chi phí bán hàng. Với những đơn có biên lợi nhuận thấp, khoản phí phát sinh có thể làm thay đổi phần lợi nhuận còn lại trên mỗi đơn, dù người mua không phải trả thêm khoản tiền này.

Tuy nhiên, việc có làm giá bán thay đổi hay không phụ thuộc vào cách mỗi nhà bán hàng phân bổ chi phí. Chính sách của TikTok Shop không quy định người bán phải tăng giá sản phẩm để bù khoản phí mới. Do đó, người mua có thể không chịu thêm một khoản phí riêng trên hóa đơn, nhưng giá bán hoặc các chương trình khuyến mại của từng cửa hàng vẫn có thể được người bán điều chỉnh tùy theo cách họ cân đối chi phí.

TikTok Shop cũng quy định thời điểm tạo đơn là căn cứ xác định việc áp dụng phí. Các đơn được tạo trước 0h ngày 12/10 sẽ không chịu khoản phí mới, kể cả khi quá trình vận chuyển hoặc quyết toán hoàn tất sau thời điểm chính sách có hiệu lực.

Một điểm cần lưu ý là mức phí hiển thị trước khi đơn hàng được quyết toán có thể chưa phải số tiền cuối cùng.

TikTok Shop cho biết khoản phí ước tính được xác định dựa trên thông tin về kích thước kiện hàng do nhà bán hàng cung cấp. Sau đó, phí thực tế được tính dựa trên kích thước và trọng lượng do đơn vị logistics đo trong quá trình vận chuyển.

Với các đơn hàng đã giao thành công nhưng sau đó phát sinh trả hàng hoặc hoàn tiền, phí vận hành logistics sẽ không được hoàn lại cho nhà bán hàng theo chính sách mới. Một số trường hợp khác như giao hàng thất bại hoặc đơn đổi, thay thế được áp dụng theo quy định riêng.

Việc TikTok Shop bổ sung khoản phí này diễn ra trong bối cảnh chi phí logistics đang trở thành một yếu tố quan trọng trong hoạt động bán hàng trực tuyến. Với các nhà bán hàng, giá sản phẩm không còn là yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả của một đơn hàng, mà chi phí đóng gói, vận chuyển và các khoản phí trên nền tảng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến phần lợi nhuận cuối cùng.