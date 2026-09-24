Sức mua giảm mạnh, tiểu thương lớn tuổi chật vật trước bài toán chuyển đổi số

Trong bối cảnh đó, tiểu thương được khuyến khích đưa việc kinh doanh lên môi trường số. Livestream, đăng sản phẩm, chốt đơn và thanh toán online dần trở thành những cách tiếp cận khách hàng mới.

Tuy nhiên, thực tế chợ truyền thống với đa phần là tiểu thương lớn tuổi việc thích ứng với công nghệ trở thành một áp lực mới và cần thời gian thích nghi.