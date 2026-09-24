TP Hồ Chí Minh: Khơi thông nguồn lực, tăng tốc chặng cuối năm

TPHCM đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sản xuất để chạy nước rút cho tăng trưởng kinh tế trong năm 2026. Ảnh: S.X

Khơi thông các nguồn lực tăng trưởng

Theo lãnh đạo Sở Tài chính TPHCM, 9 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 670.000 tỷ đồng, bằng 83,5% dự toán Trung ương giao. Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 dự kiến đạt khoảng 70% kế hoạch. Đáng chú ý, trong số 921 công trình, dự án tồn đọng, thành phố đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc cho 233 dự án; 688 dự án còn lại đã có hướng chỉ đạo xử lý. Đây được xem là nguồn lực lớn cần tiếp tục khơi thông, qua đó đưa đất đai, vốn và tài sản đang bị ách tắc trở lại hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Ông Hoàng Vũ Thảnh - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM cho biết, ước 9 tháng đầu năm, kinh tế thành phố đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, trong đó nổi bật là thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Thành phố thu hút khoảng 12,187 tỷ USD (mục tiêu 11 tỷ USD) đạt 110,7% kế hoạch năm.

Cùng với nguồn thu, khu vực sản xuất và thị trường nội địa tiếp tục tạo nền tảng cho tăng trưởng. Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công thương TPHCM, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đáng kể mức tăng 6,9% của cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này cho thấy, hoạt động sản xuất đang có xu hướng phục hồi rõ nét. Thương mại - dịch vụ cũng duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm tăng 13,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 76,01 tỷ USD, tăng 10,56%. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ khẳng định, những chỉ số trên tạo nền tảng quan trọng cho chặng cuối năm, nhưng dư địa tăng trưởng vẫn cần tiếp tục được mở rộng. Trọng tâm trong những tháng tới, mở rộng tổng cầu, phát triển thị trường, nâng cao hiệu quả thương mại - dịch vụ, thúc đẩy xuất nhập khẩu, củng cố năng lực sản xuất công nghiệp và bảo đảm an ninh năng lượng. Cùng với đó là cải thiện kết nối hạ tầng, nâng cao năng lực kho bãi, trung tâm phân phối và các dịch vụ hỗ trợ, từng bước giảm chi phí logistics, nâng hiệu quả lưu thông hàng hóa.

Cùng với tạo thêm động lực tăng trưởng, việc khơi thông các nguồn lực sẵn có cũng là yêu cầu đặt ra đối với bài toán thu ngân sách. Ông Hoàng Vũ Thảnh cho rằng, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, bên cạnh việc nuôi dưỡng các nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, thành phố xác định khai thác nguồn lực đất đai là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thành phố sẽ tái đấu giá, đấu giá các khu đất đã được phê duyệt theo kế hoạch, với tổng số thu dự kiến trên 96.000 tỷ đồng. Theo ông Thảnh, việc khai thác nguồn lực đất đai vì vậy không chỉ được nhìn ở góc độ tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Quan trọng hơn, nguồn lực này cần được đưa trở lại nền kinh tế, tạo thêm dư địa cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển đô thị.

Nỗ lực chặng nước rút cuối năm

Nếu 9 tháng đầu năm tạo nền tảng thì quý 4 được xác định là giai đoạn quyết định đối với các mục tiêu tăng trưởng của TPHCM. Ông Trương Minh Huy Vũ – Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhận định, kinh tế thành phố trong quý 3/2026 dự kiến tăng khoảng 8,9-9,5%. Số liệu chính thức vẫn đang được cơ quan thống kê tổng hợp, song mức tăng này cho thấy đà phục hồi và phát triển tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm, áp lực sẽ dồn vào những tháng cuối năm.

Ông Trương Minh Huy Vũ thông tin, theo kịch bản, kinh tế thành phố trong quý 4 phải tăng trên 13,5%. Yêu cầu này đòi hỏi thành phố cần nhanh chóng khơi thông những nguồn lực đang bị ách tắc. Vốn huy động phải được giải ngân, đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo ra giá trị gia tăng thực sự cho nền kinh tế. Đặc biệt, 3 nguồn vốn chủ lực cần được tập trung thu hút và sử dụng hiệu quả gồm: đầu tư công, đầu tư tư nhân và FDI. Ông Trương Minh Huy Vũ cũng đề nghị, thành phố tiếp tục đầu tư phát triển logistics, nâng cao khả năng kết nối giữa cảng biển, trung tâm sản xuất, hệ thống kho bãi và thị trường tiêu thụ. Các ngành công nghệ cao cần được ưu tiên nhằm vừa tạo thêm động lực trong ngắn hạn, vừa nâng chất lượng tăng trưởng trong dài hạn. Bên cạnh các nguồn lực đầu tư, chuỗi sự kiện, lễ hội chuẩn bị cho dịp Tết được kỳ vọng tạo thêm lực đẩy cho thị trường trong 3 tháng cuối năm.

Về nội dung này, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, khoảng cách từ kết quả đạt được đến mục tiêu cuối năm vẫn còn rất lớn. Thành phố phải đồng thời đạt tăng trưởng GRDP trên 10%, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công. “3 tháng cuối năm không còn là thời gian để duy trì công việc theo kế hoạch thông thường, đây là giai đoạn nước rút, quyết định. Muốn tăng trưởng cả năm đạt trên 10%, các quý còn lại phải tạo được mức tăng cao; trong đó quý 4 phải đạt từ 12,3% theo kịch bản được thành phố đặt ra” – ông Được nói. Với mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng, thành phố phải tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn thu, đồng thời tạo điều kiện để sản xuất, kinh doanh mở rộng. Riêng mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, các điểm nghẽn về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị phải được xử lý dứt điểm. Thông điệp được Chủ tịch UBND TPHCM đưa ra là chuyển mạnh từ có cơ chế sang có kết quả, từ có nghị quyết sang có công trình, có dự án, có nguồn lực được giải phóng và có lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp.

Điều này cũng đặt ra yêu cầu thay đổi cách tổ chức thực hiện trong chặng cuối năm. Sau khi các cơ chế, chính sách được ban hành, điều quan trọng là phải nhanh chóng chuyển hóa thành hành động cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của người đứng đầu. Ông Nguyễn Văn Được khẳng định: “Thời gian không còn nhiều. Tôi đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị của thành phố bắt tay ngay vào việc; phải có các công trình, dự án, nguồn lực, tăng trưởng và những giá trị cụ thể cho nhân dân”. Lãnh đạo UBND thành phố cam kết, nỗ lực cao nhất, hành động quyết liệt, tổ chức triển khai nhanh và hiệu quả các nghị quyết được HĐND thành phố thông qua, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.