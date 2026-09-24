Hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quang cảnh chương trình. Ảnh: MAI QUẾ

Chương trình đào tạo diễn ra từ ngày 24 đến 26/9, hướng đến đối tượng là các nhà quản lý bộ phận chuyên môn và điều hành tại các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Nội dung đào tạo gồm các chuyên đề: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chiến lược mới để nhân ba tăng trưởng; Bí quyết quản trị tài chính, chi phí và kiểm soát rủi ro thuế dành cho lãnh đạo doanh nghiệp.

Khóa học kết hợp hài hòa giữa lý thuyết chuyên sâu, thực hành xử lý tình huống và khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Chương trình tập trung phân tích sức khỏe tài chính, lập kế hoạch ngân sách, quản trị dòng tiền, đồng thời nhận diện và phòng ngừa rủi ro thuế trong kỷ nguyên số. Học viên cũng được hướng dẫn ứng dụng các công cụ AI vào quy trình vận hành nhằm tối ưu hóa hiệu suất.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm hưởng ứng chuỗi chương trình hỗ trợ doanh nghiệp năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, trong hai ngày 22 và 23/9, Sở Công Thương phối hợp Công ty CP Tập đoàn Ouransoft tổ chức chương trình tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi sản xuất thông minh và xây dựng mô hình nhà máy thông minh cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.