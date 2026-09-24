Ông chủ Highlands Coffee chi 2.300 tỉ đồng mua lại 11% vốn từ Jollibee

Cửa hàng Highlands Coffee: Ảnh: Fanpage DN

Ngày 23.9, Jollibee Foods Corporation (JFC) công bố việc công ty con JSF Investments Pte. Ltd. ký thỏa thuận bán 11% vốn tại Công ty cổ phần SF Vũng Tàu (SFVT) cho VTI. SFVT là pháp nhân nắm giữ hoạt động kinh doanh Highlands Coffee tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, JFC chuyển nhượng 1.460.938 cổ phần với giá 1,6 triệu đồng/cổ phần. Tổng giá trị thương vụ khoảng 2.300 tỉ đồng, tương đương 88 triệu USD, chưa bao gồm các khoản điều chỉnh.

Mức giá giao dịch được xác định dựa trên phương pháp định giá theo hệ số, kết hợp các phương pháp định giá tiêu chuẩn, EBITDA đã được chuẩn hóa và triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp. Giá trị có thể được điều chỉnh dựa trên giá trị cổ phần tại thời điểm thanh toán, trong giới hạn đã được các bên thống nhất.

Sau giao dịch, VTI nâng tỷ lệ sở hữu từ 40% lên 51%, trong khi JFC giảm xuống 49% và mất quyền kiểm soát Highlands Coffee. Giao dịch vẫn phải đáp ứng một số điều kiện để hoàn tất, trong đó có chấp thuận của cơ quan quản lý và cổ đông.

Định giá Highlands Coffee khoảng 800 triệu USD

Theo JFC, thương vụ trên tương ứng mức định giá vốn chủ sở hữu của Highlands Coffee khoảng 800 triệu USD (hơn 21.000 tỉ đồng), cao hơn đáng kể so với giá trị khoản đầu tư được ghi nhận trên sổ sách của tập đoàn Philippines.

JFC cho biết việc bán một phần vốn nằm trong chiến lược quản lý danh mục đầu tư của tập đoàn, gồm xây dựng doanh nghiệp, mở rộng quy mô và tối ưu tỷ lệ sở hữu khi doanh nghiệp đủ trưởng thành để thu hút vốn bên ngoài.

Khoản tiền khoảng 88 triệu USD thu về dự kiến được Jollibee sử dụng để giảm nợ, tái đầu tư vào các mảng tăng trưởng hoặc hoàn trả cho cổ đông.

Jollibee bắt đầu đầu tư vào Highlands Coffee từ năm 2012, với khoản vốn 25 triệu USD để mua 49% bộ phận kinh doanh tại Việt Nam và 60% hoạt động tại Hong Kong của VTI. Sau đó, JFC trở thành cổ đông nắm quyền chi phối Highlands Coffee.

Highlands Coffee tăng tốc trước kế hoạch IPO

Dưới sự đồng hành của Jollibee, Highlands Coffee mở rộng nhanh về quy mô. Tính đến cuối tháng 6.2026, chuỗi có 1.062 cửa hàng trong và ngoài nước, bao gồm các cửa hàng tự vận hành và nhượng quyền, tăng từ 763 cửa hàng vào cuối năm 2024.

Trong quý II.2026, EBITDA của Highlands Coffee đạt hơn 1 tỉ peso, tương đương gần 440 tỉ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất lịch sử của thương hiệu.

Highlands Coffee hiện cũng đóng góp ngày càng lớn vào kết quả kinh doanh của Jollibee. Theo thông tin được công bố, lợi nhuận của chuỗi chỉ đứng sau Coffee Bean & Tea Leaf và đóng góp hơn 8,6% EBITDA của toàn tập đoàn.

Chuỗi cà phê này đang xem xét kế hoạch IPO, dự kiến vào quý I.2027. Theo nội dung được cung cấp, đợt chào bán nhằm bổ sung nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo và nâng tầm thương hiệu Highlands Coffee.

Việc VTI nâng sở hữu lên 51% diễn ra trước thời điểm Highlands Coffee dự kiến thực hiện kế hoạch IPO. Giao dịch mua lại 11% vốn hiện vẫn chờ hoàn tất các thủ tục phê duyệt pháp lý.