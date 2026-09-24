Tuyên Quang dồn lực cho tăng trưởng quý IV

Theo đó, GRDP quý III/2026 của tỉnh ước tăng 8,26% so với cùng kỳ, cao hơn 1,04 điểm phần trăm so với quý II nhưng thấp hơn 3,76 điểm phần trăm so với kịch bản tăng trưởng 12,02%.

UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình tăng trưởng kinh tế quý III, 9 tháng năm 2026

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,11%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,11%; dịch vụ tăng 9,66%. Ngành xây dựng tăng 14,36%, đạt mức kịch bản; công nghiệp tăng 7,19%, trong khi dịch vụ tiếp tục là khu vực đóng góp đáng kể vào tăng trưởng.

Tính chung 9 tháng, GRDP của tỉnh ước tăng 7,85%, thấp hơn 1,05 điểm phần trăm so với kịch bản 8,9%, nhưng cao hơn tốc độ tăng cùng kỳ năm 2025.

Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục có chuyển biến. Trong 9 tháng, Tuyên Quang đón trên 3,243 triệu lượt khách, đạt 79% kế hoạch, tổng chi tiêu của khách du lịch đạt trên 8.984 tỷ đồng.

Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 1.075,74 triệu USD, tăng 30,21% so với cùng kỳ năm 2025. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.731,1 tỷ đồng, bằng 79,7% dự toán Trung ương giao và 78,6% kế hoạch tỉnh.

Nhiều dư địa nhưng điểm nghẽn vẫn hiện hữu

Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn thấp so với yêu cầu. Đến ngày 14/9, tỷ lệ giải ngân mới đạt 37,5% kế hoạch. Một số dự án ngoài ngân sách triển khai chậm, trong khi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn vướng mắc.

Sản xuất công nghiệp cũng chịu sức ép từ nguyên liệu, nhiên liệu, lao động và thị trường tiêu thụ; hạ tầng tại một số cụm công nghiệp chưa đồng bộ. Trong lĩnh vực du lịch, hạ tầng và chất lượng dịch vụ còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều nhóm khách có mức chi tiêu cao.

Theo đánh giá, quý IV còn nhiều dư địa, nhất là từ các dự án công nghiệp, xây dựng và dịch vụ dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động. Tỉnh đặt mục tiêu hỗ trợ 29 dự án hoàn thành trong năm 2026, trong đó 7 dự án đã đạt 90-98% khối lượng.

Cùng với đó, khối lượng vốn đầu tư công còn phải giải ngân trong ba tháng cuối năm rất lớn. Nếu được đẩy nhanh, nguồn vốn này sẽ tạo tác động trực tiếp đến xây dựng, sản xuất vật liệu, vận tải và các ngành dịch vụ liên quan.

Du lịch, thương mại và kinh tế cửa khẩu cũng được xác định là những lĩnh vực còn khả năng tăng tốc trong những tháng cuối năm, nhất là khi nhu cầu mua sắm, tiêu dùng và hoạt động du lịch, lễ hội gia tăng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc phát biểu tại cuộc họp.

Rõ việc, rõ trách nhiệm, không để điểm nghẽn kéo dài

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao độ cho nhiệm vụ tăng trưởng những tháng cuối năm; trên cơ sở kết quả 9 tháng, rà soát cụ thể từng ngành, lĩnh vực và dự án để xác định rõ dư địa, khả năng đóng góp cũng như trách nhiệm thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, Tuyên Quang còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển nhưng chưa được khai thác đầy đủ. Vì vậy, các cấp, ngành cần chủ động hơn trong tổ chức thực hiện, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến rõ nét trong quý IV.

Người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu công tác thống kê, báo cáo phải bảo đảm kịp thời, đầy đủ và chính xác, phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, điều hành. Thống kê tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, thống nhất số liệu trước các kỳ họp tiếp theo; đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác báo cáo, thống kê.

Đối với các điểm nghẽn trong đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung xử lý các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và tổ chức thực hiện.

Các sở, ngành, địa phương phải chủ động tháo gỡ những vấn đề thuộc thẩm quyền; với nội dung vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo để xử lý, không để công việc kéo dài.

Tỉnh cũng yêu cầu chủ động nắm bắt, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; tạo điều kiện để các dự án đẩy nhanh tiến độ, sớm phát huy hiệu quả, bổ sung năng lực sản xuất và đóng góp vào tăng trưởng.

Các sở, ban, ngành và địa phương được yêu cầu bám sát nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện, tạo chuyển biến thực chất trong quý IV, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.