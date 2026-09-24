AI trở thành tâm điểm tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước Đại hội đồng LHQ ở New York, ngày 22-9-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất thay đổi cách gọi “trí tuệ nhân tạo” thành “siêu trí tuệ”, cho rằng thuật ngữ này phản ánh đúng hơn tầm vóc của công nghệ. Ông đồng thời bày tỏ mong muốn các quốc gia khác cũng áp dụng cách gọi mới trong các văn bản chính thức.

Phát biểu trước các lãnh đạo thế giới, ông Trump khẳng định Mỹ phản đối việc xây dựng một cơ chế quản lý AI mang tính toàn cầu, dù thừa nhận công nghệ này đi kèm nhiều rủi ro và cần được giám sát chặt chẽ ở cấp độ quốc gia.

Trái ngược với quan điểm này, hơn 20 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu, kêu gọi thiết lập các tiêu chuẩn an toàn ràng buộc đối với AI tiên tiến, cảnh báo tốc độ phát triển công nghệ có thể vượt quá khả năng kiểm soát của các cơ quan quản lý.

Một số nước khác đưa ra hướng tiếp cận cân bằng hơn. Anh cho biết sẽ đưa AI vào trọng tâm chương trình G20 năm 2027, đồng thời thúc đẩy bộ tiêu chuẩn chung về minh bạch và năng lực ứng phó rủi ro. Quốc gia này cũng công bố hợp tác quốc phòng AI với Mỹ nhằm phát hiện sớm các cuộc tấn công mạng vào hạ tầng trọng yếu.

Trong khi đó, Pháp kêu gọi xây dựng năng lực AI độc lập với các cường quốc công nghệ, đồng thời thúc đẩy phát triển mô hình mã nguồn mở nhằm giảm phụ thuộc và tăng khả năng tiếp cận công nghệ cho các quốc gia khác.

Các doanh nghiệp công nghệ lớn cũng tham gia thảo luận. Lãnh đạo OpenAI, Anthropic và Hugging Face dự kiến có mặt hoặc tham gia trực tuyến trong các phiên họp của LHQ, cho thấy nỗ lực tìm kiếm đồng thuận giữa chính phủ và khu vực tư nhân về định hướng phát triển AI an toàn hơn.

Diễn biến tại LHQ cho thấy bức tranh quản trị AI toàn cầu vẫn đang phân mảnh, với nhiều cách tiếp cận khác nhau giữa các cường quốc và khối kinh tế, trong bối cảnh công nghệ này tiếp tục phát triển nhanh và tác động sâu rộng tới kinh tế - an ninh toàn cầu.