Tăng cường khối đại đoàn kết cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các đại biểu dự Đại hội

Mở rộng kết nối cộng đồng người Việt

Đại hội diễn ra ngày 1/11 tại thủ đô Praha (Cộng hòa Séc) nhân dịp hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp Hội. Tham dự sự kiện có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; đại diện các cơ quan Việt Nam tại châu Âu và hơn 200 đại biểu đại diện cho 24 quốc gia cùng 5 hội viên tập thể của Liên hiệp Hội.

Bà Hà Thị Nga (bìa phải) - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội thống nhất đổi tên "Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu" thành "Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu". Qua đó thể hiện rõ hơn tính liên kết giữa các hội thành viên hoạt động tại từng quốc gia và trên phạm vi toàn châu Âu.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 74 thành viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã tín nhiệm bầu ông Hoàng Đình Thắng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu - phát biểu

Ông Hoàng Đình Thắng chia sẻ, Liên hiệp Hội được thành lập ngày 29/10/2016 tại Praha, với sự tham gia ban đầu của các hội đoàn người Việt ở 15 quốc gia. Sau 10 năm, tổ chức đã mở rộng hoạt động, kết nối cộng đồng tại 23 quốc gia châu Âu. Liên hiệp Hội từng bước khẳng định vai trò mái nhà chung, kết nối các tổ chức hội đoàn và cộng đồng người Việt trên toàn châu lục. Hoạt động của tổ chức góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, hỗ trợ người Việt hội nhập, hướng về quê hương và tăng cường quan hệ hữu nghị với nhân dân sở tại.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Liên hiệp Hội đặt mục tiêu tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức thành viên. Công tác dành cho thế hệ trẻ, kết nối doanh nhân, trí thức và huy động nguồn lực cộng đồng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm. Tổ chức cũng hướng tới xây dựng các hội cơ sở vững mạnh; gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt; chăm lo gia đình, phụ nữ và trẻ em; phát triển hoạt động thiện nguyện, nhân đạo; hỗ trợ cộng đồng hội nhập và đẩy mạnh ngoại giao nhân dân.

Phát huy nguồn lực trí thức, doanh nhân người Việt tại châu Âu

Phát biểu tại Đại hội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của Liên hiệp Hội trong hành trình 10 năm xây dựng, phát triển. Theo bà Hà Thin Nga, Liên hiệp Hội từng bước khẳng định vai trò kết nối, quy tụ các hội đoàn người Việt tại châu Âu; góp phần củng cố đoàn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương bằng nhiều hoạt động cụ thể.

Những đóng góp nổi bật gồm chung tay phòng, chống Covid-19, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia các hoạt động an sinh xã hội trong nước; hỗ trợ người Việt gặp khó khăn do xung đột tại Ukraine; kết nối kiều bào trong kinh doanh, thương mại và phát triển hội đoàn trên toàn khu vực.

Liên hiệp Hội cũng tích cực tham gia công tác đối ngoại nhân dân, phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng người Việt với nhân dân sở tại, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Âu.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu

Bà Hà Thị Nga đánh giá việc tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đầu tiên tại châu Âu ngày 31/10 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, khơi dậy niềm tự hào, khát vọng dân tộc và tăng cường gắn kết người Việt tại châu Âu với quê hương, đất nước.

Bà đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ:

Thứ nhất, Liên hiệp Hội cần tiếp tục củng cố tổ chức, mở rộng tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết cộng đồng; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam và cơ quan chức năng sở tại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của kiều bào, đặc biệt là những trường hợp khó khăn, hoạn nạn.

Thứ hai, tổ chức cần chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam cũng như tôn trọng văn hóa sở tại; bảo tồn tiếng nói, chữ viết và các nghi thức truyền thống; phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong lưu giữ, quảng bá văn hóa và lịch sử dân tộc.

Bà Hà Thị Nga đề nghị nghiên cứu thí điểm kết hợp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Tuần lễ Văn hóa vào tháng 11 hằng năm. Liên hiệp Hội cũng cần có phương thức phù hợp để thu hút thanh niên, sinh viên và trí thức trẻ, nhất là thế hệ người Việt sinh ra, lớn lên tại châu Âu, tham gia hoạt động hội đoàn, bảo đảm tính kế thừa và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao Bằng khen nhằm ghi nhận thành tích, đóng góp của các tập thể trong công tác xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt tại châu Âu, gắn bó và hướng về quê hương, đất nước

Thứ ba, Liên hiệp Hội cần bám sát định hướng phát triển của đất nước, phát huy thế mạnh của đội ngũ trí thức, chuyên gia và doanh nhân người Việt tại châu Âu; tăng cường kết nối trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xúc tiến đầu tư và thương mại.

Theo định hướng này, đội ngũ trí thức với tri thức, tầm nhìn và mạng lưới quốc tế rộng mở được kỳ vọng tiếp tục là lực lượng nòng cốt, tiên phong đóng góp trực tiếp vào các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Thứ tư, Liên hiệp Hội cần tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh đối ngoại nhân dân; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh kịp thời các kiến nghị chính đáng của kiều bào đến cơ quan có thẩm quyền.

Tổ chức đồng thời được đề nghị vận động cộng đồng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện, nhân đạo và đóng góp ý kiến xây dựng đất nước; tăng cường giao lưu với các tổ chức, nhân dân sở tại nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, củng cố tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Âu.

Đề cao vai trò của gia đình

Ban tổ chức đã nhận được 13 tham luận từ các hội thành viên và tổ chức trên khắp châu Âu. 3 tham luận tiêu biểu được trình bày tại phiên trọng thể, tập trung vào vai trò của phụ nữ, sự kế thừa của thế hệ trẻ và sức mạnh văn hóa trong xây dựng cộng đồng.

Bà Nguyễn Việt Triều, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Trưởng ban Phụ nữ và Trẻ em thuộc Liên hiệp Hội, phát biểu

Đặc biệt, bà Nguyễn Việt Triều, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Trưởng ban Phụ nữ và Trẻ em thuộc Liên hiệp Hội, đã trình bày tham luận "Vững gia đình, mạnh cộng đồng: Người phụ nữ Việt giữ lửa mái ấm, giữ tiếng mẹ đẻ và nối vòng tay nhân ái". Tham luận đề xuất xây dựng mạng lưới hỗ trợ gia đình và phụ nữ, trong đó mỗi hội có một đầu mối tin cậy cùng danh mục các địa chỉ tư vấn pháp lý, hỗ trợ xã hội tại từng quốc gia.

Việc gìn giữ tiếng Việt trong gia đình được đề nghị đưa vào chương trình hoạt động của các hội. Các hội phụ nữ có thể phối hợp với lớp tiếng Việt để tạo điều kiện cho mẹ và con cùng học, cùng duy trì tiếng mẹ đẻ.

Ngoài ra, cần thành lập Ban Thiện nguyện - Nhân đạo của Liên hiệp Hội, triển khai những chương trình thường niên như xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ đồng bào tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời công khai, minh bạch các khoản đóng góp.

Nguồn: Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu, TamdaMedia