Concert 'Tự hào là người Việt Nam 2026': Bản hùng ca rực rỡ và bùng nổ giữa lòng Thái Nguyên
Tối 1/11/2026, không khí tại Sân vận động Thái Nguyên (xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) sục sôi và bùng nổ hơn bao giờ hết khi quy tụ tới 30.000 khán giả đổ về tham dự Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn”.
Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị tổ chức. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đến dự.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/concert-tu-hao-la-nguoi-viet-nam-2026-ban-hung-ca-ruc-ro-va-bung-no-giua-long-thai-nguyen-20261101223702531.htm