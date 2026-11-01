Concert 'Tự hào là người Việt Nam 2026': Bản hùng ca rực rỡ và bùng nổ giữa lòng Thái Nguyên

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị tổ chức. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đến dự.

Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN