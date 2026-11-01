Xe máy va chạm người phụ nữ dắt xe đạp đi nhặt ve chai, 1 người tử vong

Tối 1/11, Công an xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong trên Quốc lộ 28.

Chiếc xe đạp của người phụ nữ nhặt ve chai tại hiện trường.

Vụ tai nạn xảy ra tại km28 Quốc lộ 28, đoạn qua xã Hàm Thuận Bắc. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy mang biển số 86B3-90… do nam thanh niên điều khiển lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với người phụ nữ đang dắt xe đạp. Người phụ nữ này thường ngày làm nghề nhặt ve chai.

Công an xã Hàm Thuận Bắc đang bảo vệ hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai người văng xuống đường, nằm bất động. Người phụ nữ nhặt ve chai tử vong tại chỗ, nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Sau khi xảy ra tai nạn, Công an xã Hàm Thuận Bắc đã đến bảo vệ hiện trường, phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.