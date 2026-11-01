Serbia tổ chức bầu cử lại tại 53 điểm bỏ phiếu

Việc bỏ phiếu bắt đầu lúc 7 giờ sáng giờ địa phương và dự kiến ​​kết thúc lúc 8 giờ tối, với 24.438 cử tri đã đăng ký đủ điều kiện bỏ phiếu.

Chủ tịch RIK Vladimir Dimitrijevic cho biết các điểm bỏ phiếu được chia thành hai nhóm: những điểm không thể xác định được kết quả (31 điểm) và những điểm đã hủy bỏ phiếu bầu (22 điểm).

Serbia tổ chức bầu cử lại quốc hội tại 53 điểm bỏ phiếu. Ảnh minh họa: GI

Theo truyền thông địa phương, các điểm bỏ phiếu bị hủy bỏ nằm ở 15 đô thị và thành phố của Serbia. RIK đã đặt in 24.438 phiếu bầu cho cuộc bỏ phiếu lại.

Trước đó, theo kết quả sơ bộ do Ủy ban Bầu cử Cộng hòa Serbia (RIK) công bố hôm thứ Hai vừa qua, phong trào Danh sách Sinh viên giành được 53,04% số phiếu (2.349.689). Trong khi đó, liên minh Serbia Thống nhất do Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) của cựu Tổng thống Aleksandar Vucic dẫn dắt giành được 38,97% (1.726.375).

Theo Luật Bầu cử Quốc hội Serbia, RIK sẽ công bố báo cáo tổng kết về kết quả bầu cử quốc hội của nước này trong vòng 96 giờ kể từ khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Hiến pháp Serbia quy định rằng phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới phải được tổ chức không muộn hơn 30 ngày sau khi kết quả cuối cùng được công bố, và thời hạn 90 ngày để bầu chính phủ mới chỉ bắt đầu tính từ khi Quốc hội được thành lập.