Xã Hòa Hưng khánh thành và khởi công xây dựng 2 cầu giao thông

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Tường Nguyên 600 (cầu kênh Thác Lác - Ô Môn, xã Hòa Hưng).

Cầu Tường Nguyên 600 (cầu kênh Thác Lác - Ô Môn, xã Hòa Hưng) nối liền ấp Hòa Lộc và ấp Hòa A, có chiều dài 55m, rộng 4m, tải trọng 10 tấn, với tổng kinh phí xây dựng khoảng 3,6 tỷ đồng.

Công trình do chùa Tường Nguyên vận động phật tử, nhà hảo tâm tài trợ; xã Hòa Hưng đối ứng 200 triệu đồng và 2 mố cầu, cùng sự đóng góp ngày công của người dân địa phương.

Cùng ngày, xã Hòa Hưng phối hợp chùa Tường Nguyên và gia đình ông Nguyễn Hữu Đặng (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên 612, bắc qua kênh Ranh, nối ấp Hòa A, xã Hòa Hưng (An Giang) với ấp Trường Ninh 1, xã Trường Xuân (TP. Cần Thơ).

Cầu có chiều dài 28m, rộng 3,5m, tải trọng 5 tấn, kinh phí xây dựng dự kiến khoảng 600 triệu đồng do gia đình ông Nguyễn Hữu Đặng tài trợ, cùng sự đóng góp công sức của người dân địa phương.