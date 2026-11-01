Bỏ đề xuất 'người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác'

Theo dự thảo luật trình Quốc hội hôm 21/10, Chính phủ đề xuất người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến và được hiến bộ phận cơ thể sau khi chết não, chết tuần hoàn. Điều kiện là đã đăng ký hiến, hoặc có nguyện vọng trước khi chết và được người đại diện đồng ý.

Theo dự thảo cũ, người dưới 18 tuổi được hiến mô tái sinh khi còn sống, gồm: Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi hiến cho người là thành viên trong gia đình; người dưới 15 tuổi hiến cho cha, mẹ, anh, chị, em ruột.

Thời gian qua đề xuất người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến và được hiến bộ phận cơ thể sau khi chết não, chết tuần hoàn đã gây nhiều tranh luận. Bộ Y tế đã tổ chức họp báo để cung cấp thêm thông tin về dự thảo luật.

Nội dung này đã được Chính phủ tiếp thu cụ thể trong báo cáo giải trình gửi tới các đại biểu Quốc hội.

Trong dự thảo mới nhất gửi đại biểu Quốc hội ngày 1/11, Bộ Y tế đề xuất điều kiện đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác với người từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bày tỏ nguyện vọng và đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác của mình.

Như vậy dự thảo mới đã bỏ quy định "người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến và được hiến bộ phận cơ thể sau khi chết não, chết tuần hoàn".

Chính phủ cũng chỉnh lý dự thảo luật theo hướng tách riêng điều kiện đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên và người dưới 18 tuổi.

Về việc hiến mô khi còn sống, người dưới 18 tuổi chỉ được hiến mô tái sinh khi còn sống cho anh, chị, em ruột nếu không có người hiến trưởng thành phù hợp. Việc hiến mô phải có văn bản đồng ý của cả cha và mẹ đẻ, hoặc người còn lại nếu cha hoặc mẹ đã mất.

Các bác sĩ của Bệnh viện ở Quảng Ninh dành một phút mặc niệm cảm ơn người hiến tạng. Ảnh: BVCC

Người hiến phải đáp ứng điều kiện sức khỏe, được tư vấn độc lập và chỉ được hiến những loại mô thuộc danh mục do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Như vậy so với dự thảo ban đầu, Bộ Y tế đã rút đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô tái sinh khi còn sống cho cha, mẹ đẻ.

Đối với người từ đủ 18 tuổi, dự thảo quy định người hiến mô khi còn sống phải đăng ký hiến hoặc có văn bản đồng ý hiến mô cho cha, mẹ đẻ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột hoặc con ruột. Người hiến phải đủ sức khỏe, được tư vấn độc lập và chỉ được hiến mô tái sinh thuộc danh mục cho phép.

Với việc hiến mô sau khi chết não hoặc chết tuần hoàn, Bộ Y tế cơ bản giữ phương án trước đó nhưng bổ sung các điều kiện về văn bản đồng ý và trách nhiệm của người đại diện.

Cụ thể, người từ đủ 18 tuổi đã đăng ký hiến hoặc có văn bản đồng ý hiến mô sau khi chết não, chết tuần hoàn còn phải có văn bản đồng ý của người đại diện. Người đại diện chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của văn bản đồng ý của người hiến.

Người từ đủ 18 tuổi chưa đăng ký hoặc không có văn bản đồng ý hiến mô sau khi chết não, chết tuần hoàn, việc hiến mô phải có văn bản đồng ý của người đại diện. Người đại diện của người hiến từ đủ 18 tuổi gồm: cha, mẹ đẻ, vợ, chồng, con ruột; anh, chị ruột từ đủ 18 tuổi trở lên; ông bà nội, ngoại.

Đối với người dưới 18 tuổi hiến mô sau khi chết não hoặc chết tuần hoàn, dự thảo bổ sung yêu cầu phải có văn bản đồng ý của người đại diện.

Bộ trưởng Y tế được giao quy định danh mục mô có thể hiến khi còn sống, việc kiểm tra sức khỏe người hiến và quy trình xác định không có người hiến trưởng thành phù hợp.

Ngày mai Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).