Đẩy nhanh thi công đường huyết mạch nối trung tâm TP Hồ Chí Minh-sân bay Long Thành

Cầu Long Thành trên đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành đang thi công. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Để đảm bảo giao thông kết nối giữa sân bay Long Thành với các vùng, thời gian qua cơ quan Trung ương và địa phương đầu tư nhiều tuyến cao tốc, đường vành đai, đường tỉnh, đến nay nhiều dự án đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành (thuộc cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành đang trong giai đoạn thi công nước rút, dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối năm nay.

Tăng tốc thi công

Những ngày cuối tháng 10/2026, tại dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh -Long Thành, liên danh nhà thầu huy động hàng nghìn nhân lực, máy móc thi công cả ngày lẫn đêm.

Với gói thầu số 1 (từ km4+000 đến km13+900, bao gồm cầu Long Thành) nhà thầu tập trung hoàn thiện các cầu; gói thầu số 2 (từ km13+900 đến km25+920) nhà thầu đẩy mạnh thảm nhựa, lắp đặt lan can và hệ thống an toàn giao thông.

Thượng tá Nguyễn Tất Nam, Giám đốc liên danh gói thầu số 2, dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành cho biết, hiện liên danh nhà thầu đang huy động hơn 1.000 nhân lực và 500 máy móc, thiết bị triển khai 41 mũi thi công; trong đó có 21 mũi thi công đường, 20 mũi thi công cầu và đúc dầm. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, hàng ngày nhà thầu tổ chức thi công từ sáng đến 11 giờ đêm.

Theo Thượng tá Nguyễn Tất Nam, gói thầu số 2 dài khoảng 12 km với phần cầu và đường. Đến nay, phần cầu đã hoàn thành thi công mố trụ, đúc dầm, cơ bản hoàn thành lắp đặt dầm, đang thi công bản mặt cầu. Phần đường đã cơ bản hoàn thành cấp phối đá dăm và đã thảm nhựa được 9km; trong đó có 7km đã thảm đủ 3 lớp nhựa; đồng thời đang lắp đặt lan can và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

“Nhà thầu đang tập trung các nguồn lực đẩy nhanh thi công gói thầu số 2, đảm bảo giữa tháng 11 này sẽ lật làn thi công (đóng làn đường cũ để nâng cấp, phương tiện di chuyển trên làn đường mới - phần mở rộng). Phấn đấu cơ bản hoàn thành gói thầu cuối năm nay.” Thượng tá Nguyễn Tất Nam khẳng định.

Theo đại diện gói thầu số 1, dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành, gói thầu số 1 chủ yếu thi công cầu, hiện liên danh nhà thầu huy động hơn 1.000 nhân lực cùng hàng trăm máy móc tổ chức 36 mũi thi công, trong đó 25 mũi thi công cầu dẫn và cầu chính, 8 mũi đúc dầm, 3 mũi còn lại làm đường.

Đến nay, với phần cầu cạn nhà thầu đã cơ bản hoàn thành thi công bệ, thân trụ; xà mũ; lao lắp dầm. Cầu Long Thành đã thi công xong cọc khoan nhồi, bệ, thân trụ, đang thi công đốt đúc hẫng (đổ bê tông các đốt dầm cầu nối tiếp nhau vươn dần ra); phấn đấu cuối tháng 12/2026 hợp long, quý 2 năm 2027 hoàn thành cầu Long Thành.

Đảm bảo nguồn cung vật liệu

Theo ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU), dự án dự mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành dài gần 22 km, gồm 2 gói thầu xây lắp. Trên công trường liên danh nhà thầu huy động hàng nghìn nhân lực, máy móc tổ chức gần 80 mũi thi công; đến cuối tháng 10 vừa qua, sản lượng thi công dự án đạt khoảng 80%.

Để bảo đảm cơ bản hoàn thành dự án trong tháng 12 năm nay, các đơn vị liên quan đang tập trung các nguồn lực đẩy mạnh thi công, giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Theo SEPMU, dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành cơ bản không còn vướng mặt bằng (chỉ còn 1 hộ tại thành phố Đồng Nai chưa dời đi), hạ tầng kỹ thuật đã di dời xong. Vướng mắc tại dự án là khan hiếm nguồn cung vật liệu đá để sản xuất bê tông các loại và cấp phối đá dăm. Ngoài ra, do ảnh hưởng bởi chiến sự Trung Đông nên nguồn cung ứng nhựa đường đang bị hạn chế.

Máy móc, phương tiện tiến hành thảm nhựa đoạn mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Để đảm bảo nguồn cung vật liệu phục vụ mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành, vừa qua, các đơn vị liên quan đã họp bàn, rà soát khối lượng đá tại các mỏ đang cung cấp đá cho dự án trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Ngoài ra, SEPMU cũng làm việc với Sở Công thương thành phố Đồng Nai để điều chỉnh khối lượng đá đã được phân bổ cho cấp phối đá dăm còn dư để sử dụng cho đá bê tông nhựa.

Với nhựa đường, SEPMU chỉ đạo nhà thầu khảo sát thị trường vật liệu trong nước, chủ động chuyển đổi phương thức từ mua bê tông nhựa thương phẩm sang trực tiếp cung cấp vật tư cho các trạm trộn đã được chấp thuận nhằm tự chủ sản xuất theo đúng cấp phối phê duyệt.

Sau quá trình làm việc với nhà thầu, nhà cung cấp bê tông nhựa phục vụ dự án, thì lượng nhựa SRC của Singapore nhập về từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12/2026 khoảng 6.000 tấn và nhựa KBC của Malaysia luôn có hơn 10.000 tấn tại kho Gò Dầu (Đồng Nai).

Thời gian tới, lượng nhựa phục vụ bê tông nhựa của dự án là không thiếu. SEPMU yêu cầu nhà thầu lên kế hoạch chi tiết về tiến độ thi công bê tông nhựa, làm việc với nhà cung cấp nhựa để đảm bảo nguồn cung phục vụ dự án.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành có tổng vốn đầu tư gần 15.000 tỷ đồng, khởi công tháng 8/2025; đây là dự án giao thông chiến lược kết nối các khu vực với cửa ngõ phía Đông của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, đoạn tuyến này trở thành huyết mạch giao thông trong kết nối giữa sân bay Long Thành với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh./.