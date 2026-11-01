Đưa Luật Căn cước và dịch vụ công trực tuyến về tận bản làng vùng cao Phú Thọ

Xác định việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử gắn với tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hướng mạnh về cơ sở.

Công an xã Khả Cửu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng định danh điện tử - Ảnh: CAPT.

Trong đó, sự hiệp đồng chặt chẽ giữa ba lực lượng nòng cốt gồm Công an xã, Tổ công nghệ số cộng đồng và cán bộ Bộ phận Một cửa đã tạo nên mạng lưới hỗ trợ xuyên suốt. Thay vì chờ người dân tự tìm hiểu, các lực lượng này đã chủ động đưa các tiện ích hành chính số vượt qua rào cản địa lý để đến với từng thôn, bản.

Thực tế tại Khả Cửu, một xã miền núi đặc thù của tỉnh Phú Thọ với trên 94% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đã cho thấy rõ hiệu quả của cách làm bám sát cơ sở này. Với địa bàn rộng, nhiều thôn bản nằm cách xa trung tâm, việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến của người dân Khả Cửu trước đây còn nhiều hạn chế. Đa số bà con vẫn giữ thói quen sử dụng giấy tờ truyền thống, dẫn đến việc giải quyết thủ tục hành chính hay đi khám chữa bệnh đôi khi mất nhiều thời gian và chi phí đi lại.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, thời gian qua, Công an xã Khả Cửu đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, sát với tình hình thực tế. Lực lượng Công an xã đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và Tổ công nghệ số cộng đồng tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại từng thôn, khu dân cư.

Tại các buổi làm việc ở nhà văn hóa thôn hay tại các hộ gia đình, những quy định mới của Luật Căn cước và tiện ích của dịch vụ công trực tuyến được cán bộ truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu. Song song với công tác phổ biến pháp luật, cán bộ, chiến sĩ Công an xã và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng đã trực tiếp hướng dẫn người dân các bước cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2 trên ứng dụng VNeID.

Đối với những trường hợp người cao tuổi, hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa hoặc những người chưa thành thạo sử dụng điện thoại thông minh, lực lượng Công an kiên trì hướng dẫn theo phương châm "cầm tay chỉ việc", làm mẫu từng thao tác nhỏ cho đến khi bà con có thể tự thực hiện.

Sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của Công an xã Khả Cửu cùng các lực lượng cơ sở đã mang lại nhiều tiện ích rõ rệt cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Việc tích hợp các loại giấy tờ quan trọng như Căn cước, thẻ Bảo hiểm y tế, Giấy phép lái xe vào chung một ứng dụng VNeID giúp người dân xã Khả Cửu giảm bớt gánh nặng giấy tờ khi đi thực hiện các giao dịch hành chính hoặc khám chữa bệnh. Đồng thời, ứng dụng này cũng đảm bảo tính an toàn, bảo mật thông tin cá nhân cao, giúp bà con hạn chế rủi ro thất lạc hay hư hỏng giấy tờ tùy thân.