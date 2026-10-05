Xây nông thôn mới vùng biên

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, BĐBP tỉnh luôn xác định tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, nâng cao đời sống người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm tham gia thực hiện mô hình "vườn, ao, chuồng" tại xã Đồng Đăng

Đại tá Lương Mạnh Vông, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Để chung sức xây dựng NTM, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định phương châm bám địa bàn, sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, lựa chọn những nội dung phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là địa bàn còn khó khăn để tham gia hỗ trợ.

Theo đó, các đồn biên phòng tập trung vào những việc làm cụ thể như tham gia làm đường giao thông nông thôn; xây dựng, sửa chữa nhà ở, phòng học; chỉnh trang khu dân cư; vệ sinh môi trường; thắp sáng đường liên thôn và xây dựng cảnh quan nông thôn...

Trung tá Đỗ Văn Phúc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bảo Lâm cho biết: Đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Đồng Đăng rà soát những phần việc còn khó khăn, từ đó đăng ký đảm nhận hoặc phối hợp thực hiện. Khi triển khai, CBCS của đồn trực tiếp xuống địa bàn, cùng người dân làm đường, vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sản xuất...

Được biết, với những cách làm trên, từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn Biên phòng Bảo Lâm đã huy động CBCS tham gia thực hiện 4 mô hình: vườn, ao, chuồng; thắp sáng đường thôn - đường cờ Tổ quốc; đường tự quản “an toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp”; thi công đường kiểm tra cột mốc 1138/1 và 1138/2.

Cùng với Đồn Biên phòng Bảo Lâm, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh đều tích cực chung sức xây dựng NTM bằng những phần việc cụ thể, thiết thực và đạt kết quả tích cực. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng BĐBP đã tham gia sơn sửa 1 trường học, xây dựng 2 nhà tình nghĩa, 6 công trình dân sinh; vệ sinh hơn 5 km đường, bê tông hoá 4.000 m đường giao thông nông thôn, thu gom 250 kg rác thải; ủng hộ tiền và vật chất với tổng trị giá hơn 410 triệu đồng.

Trên địa bàn biên giới, lực lượng BĐBP tham gia triển khai xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS. Thực hiện chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, các đồn biên phòng hỗ trợ tiền mặt, 20 tấn xi măng trị giá 31 triệu đồng cùng hơn 680 ngày công giúp các hộ dân vận chuyển vật liệu, san nền, xây dựng, sửa chữa nhà ở...

Sự tham gia của BĐBP không chỉ góp thêm nguồn lực cho các xã trong xây dựng NTM mà còn tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Từ những công trình, phần việc cụ thể, CBCS đã cùng cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân trong thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM.

Ông Hoàng Văn Hội, Chủ tịch UBND xã Kiên Mộc cho biết: Trong xây dựng NTM, xã thường xuyên phối hợp với các đồn biên phòng tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng tham gia, nhất là những phần việc cần sự đồng thuận và huy động thêm nhân lực. Sự đồng hành của CBCS đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho xã, giúp nhiều công trình như: đường giao thông, trường học, xóa nhà tạm, nhà dột nát... được triển khai thuận lợi, qua đó tạo thêm động lực để người dân tích cực chung sức xây dựng NTM.

Không dừng lại ở những công trình trên, sự đồng hành của BĐBP còn hướng tới mục tiêu lâu dài là giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất. Đây cũng là cách để kết quả xây dựng NTM được duy trì bền vững. Theo đó, các đơn vị đã phối hợp triển khai nhiều mô hình phù hợp với điều kiện thực tế như: trồng trà hoa vàng, vườn cây kiểu mẫu, “Lũy tre biên giới Việt”; hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật, giúp các hộ khó khăn có thêm điều kiện phát triển sản xuất; đồng thời vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở, chăm lo hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ năm 2021 đến nay, BĐBP tỉnh đã triển khai 21 mô hình, chương trình, phong trào tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới.

Những việc làm thiết thực của người lính mang quân hàm xanh đã góp sức cùng các xã biên giới hoàn thiện hạ tầng, nâng cao đời sống Nhân dân. Qua đó, tình quân dân thêm gắn bó, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển.