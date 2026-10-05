OPEC+ “đóng băng” hạn ngạch khai thác dầu tháng 11

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Theo tuyên bố sau cuộc họp trực tuyến, nhóm 7 quốc gia nòng cốt do Saudi Arabia và Nga dẫn đầu quyết định duy trì mức sản lượng hiện tại, không thay đổi so với kế hoạch đã được thiết lập trước đó.

Động thái này cho thấy OPEC+ tiếp tục duy trì lập trường thận trọng, tránh gây thêm biến động cho thị trường vốn đã nhạy cảm với các rủi ro nguồn cung.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh giá dầu kỳ hạn đang tiến sát mốc 100 USD/thùng, trong khi giá nhiên liệu tinh chế như diesel tại nhiều thị trường đã lập đỉnh mới do ảnh hưởng từ xung đột kéo dài tại Trung Đông. Diễn biến này đã khiến một số nền kinh tế lớn, bao gồm các nước G7, cân nhắc khả năng sử dụng nguồn dự trữ dầu chiến lược để ổn định thị trường.

Trước đó, OPEC+ từng phát tín hiệu tạm dừng các đợt tăng sản lượng sau giai đoạn điều chỉnh nhẹ kéo dài nhiều tháng. Nhóm cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường trước cuộc họp tiếp theo dự kiến vào đầu tháng 11, nhằm xác định chính sách khai thác cho giai đoạn cuối năm và định hướng cho năm 2027.

Trong bối cảnh cung - cầu toàn cầu còn nhiều bất định, quyết định “giữ nguyên hiện trạng” của OPEC+ được xem là bước đi nhằm duy trì cân bằng thị trường năng lượng trong ngắn hạn.