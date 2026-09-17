VTV phát sóng ASIAD 20

Đây được xem là một trong những chương trình thể thao quốc tế trọng điểm của VTV trong năm 2026, chỉ sau World Cup 2026.

ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10/2026 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), quy tụ hàng chục nghìn vận động viên, huấn luyện viên và quan chức thể thao đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Đại hội năm nay có quy mô đặc biệt lớn với 43 môn thi đấu, 71 phân môn và 469 bộ huy chương, hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài đỉnh cao của các vận động viên xuất sắc nhất khu vực.

Người hâm mộ thể thao Việt Nam sẽ được xem trọn vẹn ASIAD 20 khi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức sở hữu quyền phát sóng sự kiện thể thao lớn nhất châu lục. Ảnh: Lê Phong

Theo thông tin từ VTV, đơn vị này được cấp quyền khai thác độc quyền ASIAD 20 trên lãnh thổ Việt Nam. Quyền phát sóng bao gồm truyền hình quảng bá, truyền hình trả tiền, nền tảng internet, thiết bị di động...

Khán giả cả nước sẽ được theo dõi trực tiếp lễ khai mạc, lễ bế mạc, các môn thi đấu quan trọng cùng toàn bộ hành trình tranh tài của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Dự kiến, các nội dung thi đấu sẽ được phát sóng từ 8 giờ đến 21 giờ hằng ngày trong suốt thời gian diễn ra đại hội.

Đặc biệt, VTV sẽ dành sự quan tâm lớn cho các vận động viên Việt Nam với mục tiêu truyền tải nhanh nhất những dấu ấn, thành tích và câu chuyện phía sau hành trình chinh phục đấu trường châu lục. Đây là điều được đông đảo người hâm mộ chờ đợi, nhất là trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang hướng tới những cột mốc mới tại sân chơi hàng đầu châu Á.

Ngoài các kênh truyền hình truyền thống như VTV6 và VTV7, toàn bộ nội dung liên quan đến ASIAD 20 cũng sẽ được cập nhật trên ứng dụng VTVgo. Các trận đấu diễn ra cùng giờ, các nội dung xem lại và những chương trình đồng hành sẽ được ưu tiên phát triển trên nền tảng số nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của khán giả.

Không chỉ dừng lại ở việc phát sóng các cuộc tranh tài, VTV còn huy động lực lượng phóng viên, quay phim đông đảo sang Nhật Bản tác nghiệp. Kết hợp với đội ngũ phóng viên thường trú tại nước chủ nhà, VTV sẽ mang đến những câu chuyện hậu trường, hình ảnh văn hóa đặc sắc và không khí sôi động của ASIAD 20.

Việc sở hữu bản quyền phát sóng ASIAD 20 tiếp tục khẳng định vai trò của VTV trong việc đưa những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới và châu lục đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Sau sức hút của World Cup 2026, ASIAD 20 được kỳ vọng sẽ tạo nên một ngày hội thể thao thực sự, nơi hàng triệu người hâm mộ cùng hướng về Đoàn Thể thao Việt Nam trên hành trình chinh phục những tấm huy chương danh giá của châu Á.