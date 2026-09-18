Bị chê 'mãi thua Việt Nam', Chủ tịch CLB Thái Lan công kích HLV Park Hang-seo

Tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận bóng đá khu vực hiện nay chính là cuộc đối đầu truyền thông gay gắt giữa HLV Park Hang-seo và Ông Thanawat Nitikarnjana - Chủ tịch Ratchaburi FC. Ngay sau vòng 3 giải Hạng Nhất Thái Lan (Thai League 2), mâu thuẫn đã bùng nổ bắt nguồn từ việc nhà cầm quân Hàn Quốc phản ứng quyết liệt trước những quyết định của tổ trọng tài.

Trong trận hòa 1-1 đầy bức xúc giữa Kanchanaburi FC và Nakhon Pathom, HLV Park Hang-seo đã không thể giữ được sự bình tĩnh. Đội bóng của ông sớm rơi vào thế thiếu người từ phút 40 sau khi ngoại binh Jean Hebert nhận hai thẻ vàng liên tiếp. Dù vượt lên dẫn trước ở phút 67, Kanchanaburi vẫn bị gỡ hòa ở những phút cuối trận bởi một bàn thắng gây tranh cãi.

HLV Park Hang Seo phản ứng trước quyết định của tổ trọng tài. Ảnh chụp màn hình

Do giải đấu chưa áp dụng công nghệ VAR, bàn thắng của Nakhon Pathom vẫn được công nhận mặc cho các hình ảnh quay chậm cho thấy cầu thủ đội nhà đã rơi vào thế việt vị. Không giấu nổi sự bất bình, vị chiến lược gia 68 tuổi đã thẳng thừng chỉ trích công tác trọng tài yếu kém, đồng thời đưa ra tuyên bố gây sốc khi coi đây là nguyên nhân khiến bóng đá Thái Lan không thể vươn tầm và "cứ mãi thua Việt Nam".

Phát biểu chạm tới tự tôn dân tộc của ông Park ngay lập tức nhận lại đòn phản công đanh thép từ phía Thái Lan. Chiều 17/9, Chủ tịch Ratchaburi FC – ông Thanawat Nitikarnjana - đã lên tiếng đáp trả. Dù không chỉ đích danh, người đứng đầu Ratchaburi khẳng định vị HLV ngoại quốc kia đã phát ngôn thiếu chuẩn mực vì "không kiểm soát được cảm xúc của bản thân".

Màn khẩu chiến căng thẳng giữa ông Park hang-seo và chủ tịch 1 CLB ở Thái Lan. Ảnh: Ballthai

Nhằm bác bỏ lập luận của HLV Park, ông lớn của Ratchaburi đã liệt kê hàng loạt dẫn chứng thực tế: từ việc Ratchaburi đánh bại nhà vô địch V.League Nam Định ở AFC Champions League 2, tới sự áp đảo 2 năm liền của Buriram United trước các đại diện Việt Nam tại Cúp C1 Đông Nam Á, chưa kể sức mạnh toàn diện đến từ Bangkok United hay BG Pathum United.

Vào trưa ngày 18/9, HLV Park Hang-seo đã đăng tải một bức thư ngỏ trên trang fanpage chính thức của Kanchanaburi FC. Chiến lược gia người Hàn Quốc gửi lời xin lỗi chân thành vì những phát ngôn vừa qua đã gây bất bình và làm tổn thương dư luận. Dù vậy, ông giải thích rằng mục đích duy nhất của mình là nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện công tác trọng tài cùng môi trường cạnh tranh công bằng, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của nền bóng đá Thái Lan.

Cụ thể, ông Park nhấn mạnh: "Tôi không hề có ý định hạ thấp ĐTQG, bóng đá hay các cầu thủ Thái Lan dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi không muốn tạo ra xung đột hay tranh cãi bằng cách so sánh họ với bất kỳ quốc gia nào khác". Đồng thời, cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam cũng thẳng thắn thừa nhận: "Tuy nhiên, tôi nhận thức được việc so sánh đội tuyển Việt Nam và Thái Lan có thể đã gây ra sự khó chịu, thất vọng và tổn thương tình cảm của những người yêu mến và ủng hộ bóng đá Thái Lan".

HLV Park Hang-seo đến sân Nakhon Pathom, Thái Lan ngày 16/9/2026 trước trận gặp Nakhon Pathom ở vòng 3 Thai League 2 2026-2027. Ảnh: Kanchanaburi Power FC

Ông cũng khẳng định luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho bóng đá Thái Lan, đồng thời chân thành hy vọng bóng đá nước này phát triển và đạt nhiều thành tựu ở đấu trường quốc tế. Với tư cách HLV của Kanchanaburi, tức một phần của bóng đá Thái Lan, ông hiểu nghĩa vụ, trách nhiệm và đóng góp vào sự phát triển chung.

"Đây là bài học quan trọng với tôi. Từ nay trở đi, tôi sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói và cân nhắc kỹ hơn những hậu quả tiềm tàng mà mình gây ra", HLV Park cho biết. "Tôi sẽ chứng minh bằng sự tận tâm, nỗ lực và kết quả trên sân cỏ, chứ không phải lời nói suông".

Sự việc lần này càng thêm chú ý bởi duyên nợ giữa HLV Park Hang-seo và bóng đá Thái Lan.

Khép lại hành trình đầy ắp danh hiệu cùng tuyển Việt Nam với 7 lần chạm trán kình địch Thái Lan, thầy Park tạo nên bất ngờ lớn khi tái xuất công tác huấn luyện tại Kanchanaburi FC từ tháng 7/2026 bằng bản hợp đồng thời hạn 2 năm.

Hiện tại, đội bóng của ông đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 5 điểm sau 3 vòng đấu. Trong khi đó, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, người kế nhiệm ông Park là HLV Kim Sang-sik lại đang tiếp tục duy trì thế lấn lướt trước người Thái với hai chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp vào các năm 2024 và 2026.