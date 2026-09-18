FIFA phũ phàng với Gavi và tuyển Tây Ban Nha

FIFA không hoãn án phạt của Gavi. Ảnh: Marca

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới quyết định giữ nguyên án phạt cấm thi đấu một trận và khoản tiền 25.692 euro đối với tiền vệ thuộc biên chế Barcelona.

Nguyên nhân xuất phát từ những sự cố ở chung kết World Cup 2026 ngày 20/7. Sau khi Tây Ban Nha thắng Argentina với tỷ số tối thiểu 1-0, ngôi sao 22 tuổi có hành vi khiêu khích, dẫn đến vụ ẩu đả giữa anh và tiền vệ Leandro Paredes.

Cả Ủy ban Kỷ luật và Cơ quan Phúc thẩm của FIFA đều lần lượt từ chối các yêu cầu bãi nại từ Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha. Trước đó, RFEF kiến nghị hoãn thi hành án phạt trong vòng một năm.

Cơ quan này viện dẫn tiền lệ của tiền đạo Folarin Balogun, người được FIFA tạm đình chỉ lệnh cấm thi đấu sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa Mỹ và Bosnia & Herzegovina ở World Cup 2026. Tuy nhiên, lập luận của nhà đương kim vô địch thế giới bị bác bỏ hoàn toàn.

Quyết định đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Luis de la Fuente sẽ không có sự phục vụ của Gavi trong chuyến làm khách trên sân Wembley của tuyển Anh vào ngày 27/9 tới, tại vòng bảng Nations League.

Dù vậy, cầu thủ 22 tuổi vẫn đủ điều kiện góp mặt ở lượt trận thứ hai gặp Croatia trên sân nhà vào ngày 30/9.

Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.