Zidane mạnh tay chỉnh đốn tuyển Pháp

Zidane thiết quân luật ở tuyển Pháp.

Trước đây, mỗi dịp hội quân tại trung tâm Clairefontaine để thi đấu dưới thời cựu HLV Didier Deschamps, dàn sao "Les Bleus" thường biến sân tập thành sàn diễn thời trang với những bộ trang phục độc lạ, thu hút sự săn đón rầm rộ từ giới truyền thông và người hâm mộ. Tuy nhiên, Zidane quyết định chấm dứt điều này.

Theo AS, chiến lược gia 54 tuổi cấm toàn bộ camera tác nghiệp khi cầu thủ đặt chân đến Clairefontaine. Ngay cả buổi họp báo công bố danh sách triệu tập cũng không có phóng viên ghi hình trực tiếp, mà chỉ được phát sóng qua các kênh truyền thông nội bộ của Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF).

Quy định mới nhằm bảo vệ các cầu thủ khỏi áp lực từ ánh hào quang quá mức của truyền thông, giúp họ tập trung hoàn toàn vào chuyên môn. FFF tuyên bố sẽ chủ động cung cấp các tư liệu hình ảnh cần thiết cho báo giới.

Dù thắt chặt quy định hội quân, Zidane lại mở rộng cửa cho báo chí tiếp cận khu vực hỗn hợp (mixed zone) khi đội bước vào tập luyện, điều hiếm khi xảy ra dưới thời Deschamps.

Sau 5 năm chờ đợi để kế nhiệm người đồng đội cũ, HLV từng giúp Real Madrid 3 lần vô địch Champions League liên tiếp đang cho thấy quyết tâm thiết lập một kỷ cương mới. Thử thách đầu tiên của triều đại Zidane sẽ là chuyến làm khách trước Thổ Nhĩ Kỳ tại Nations League vào ngày 26/9, trước khi đối đầu với Bỉ và Italy.

Zidane được bổ nhiệm thay Deschamps vào tháng 7/2026. Nhiệm vụ của huyền thoại người Pháp là giúp "Les Bleus" duy trì vị thế của một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới trong hành trình hướng tới World Cup 2030.