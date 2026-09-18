10 gương mặt mới được gọi lên tuyển Anh

Tuyển Anh trình làng diện mạo mới.

Đáng chú ý nhất là sự trở lại của hậu vệ Trent Alexander-Arnold và tiền vệ Cole Palmer. Cả hai từng bị Tuchel gạch tên khỏi danh sách dự World Cup 2026 nhưng nay được trao cơ hội trở lại "Tam sư".

Bên cạnh đó, tuyển Anh xuất hiện tới 10 cái tên không góp mặt trong danh sách 26 cầu thủ cuối cùng hồi tháng 5. Trong số này có tài năng trẻ Rio Ngumoha của Liverpool, tiền vệ Alex Scott thuộc biên chế Bournemouth và tiền đạo Dominic Calvert-Lewin, người đang đạt phong độ cao trong màu áo Leeds United.

Thủ môn Jason Steele cũng góp mặt. Anh từng nhiều lần tham gia các đợt tập trung dưới thời Tuchel và lần này trở thành một trong 3 thủ môn của tuyển Anh, trong bối cảnh Dean Henderson chưa thể bình phục chấn thương.

Ở chiều ngược lại, 9 cầu thủ dự World Cup 2026 không xuất hiện. Hai trung vệ John Stones và Dan Burn bị loại, trong khi Djed Spence và Reece James cũng vắng mặt. Stones, James và Spence đều gặp vấn đề thể lực. Tiền vệ Jordan Henderson cũng không thể lên tuyển vì chấn thương.

Noni Madueke của Arsenal cùng hai tiền đạo Ivan Toney và Ollie Watkins, đều thi đấu tại Saudi Arabia, không được HLV Tuchel triệu tập.

Sau hành trình vào bán kết World Cup 2026, tuyển Anh sẽ mở màn Nations League bằng trận gặp Tây Ban Nha tại Wembley vào ngày 27/9. Ba ngày sau, "Tam sư" làm khách trước CH Czech tại Prague. Đội quân của Tuchel sau đó hành quân tới Rijeka gặp Croatia.

Danh sách hội quân của tuyển Anh.