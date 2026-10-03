Volvo bi quan về doanh số

Volvo Cars cho biết hãng sẽ không đạt dự báo về doanh số bán xe và dòng tiền trong cả năm do môi trường kinh doanh ngày càng khó khăn và triển vọng ngắn hạn xấu đi. Hãng không đưa ra dự báo mới sau khi rút các mục tiêu trước đó.

Volvo Cars cho biết hãng sẽ không đạt dự báo về doanh số bán xe và dòng tiền trong cả năm do môi trường kinh doanh ngày càng khó khăn và triển vọng ngắn hạn xấu đi.

Volvo Cars, thuộc sở hữu của tập đoàn Trung Quốc Geely Holding, gặp khó trong việc đáp ứng các mục tiêu lợi nhuận do tác động từ thuế quan, nhu cầu xe điện suy yếu và chi phí phát triển sản phẩm cao.

Cổ phiếu của hãng giảm 3% xuống mức thấp nhất kể từ khi niêm yết, sau khi có thời điểm giảm 4% xuống 14,60 krona/cổ phiếu. Tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu đã mất khoảng 50% giá trị. Trong quý III/2026, thương hiệu bán được 141.609 xe trên toàn cầu, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.

Volvo Cars cho biết nguyên nhân chính khiến triển vọng xấu đi là điều kiện thị trường Trung Quốc tiếp tục xấu đi, trong khi tốc độ phục hồi tại Mỹ chậm hơn dự kiến. Ngược lại, thị trường châu Âu vẫn duy trì khả năng chống chịu tương đối tốt.

Volvo Cars cho biết nguyên nhân chính khiến triển vọng xấu đi là điều kiện thị trường Trung Quốc tiếp tục xấu đi, trong khi tốc độ phục hồi tại Mỹ chậm hơn dự kiến. Ngược lại, thị trường châu Âu vẫn duy trì khả năng chống chịu tương đối tốt.

Đây là thách thức đáng kể đối với Volvo khi Trung Quốc vừa là một trong những thị trường quan trọng của hãng, vừa là nơi công ty phải cạnh tranh với các nhà sản xuất nội địa đang mở rộng mạnh ở phân khúc xe điện.

Trước sức ép về doanh số, Volvo cũng đang chuẩn bị thay đổi lãnh đạo. Thương hiệu thông báo ông Klaus Zellmer, CEO của Skoda, sẽ trở thành CEO mới trong vòng 1 năm tới.

Vào tháng 7/2026, Volvo Cars từng dự báo doanh số sẽ tăng mạnh trong nửa cuối năm và dòng tiền tự do sẽ chuyển sang mức dương đáng kể vào cuối năm. Tuy nhiên, những diễn biến mới tại Mỹ và Trung Quốc đã khiến hãng phải rút các mục tiêu này. Thương hiệu hiện chưa đưa ra một bộ dự báo thay thế.

Trước sức ép về doanh số, Volvo cũng đang chuẩn bị thay đổi lãnh đạo. Thương hiệu thông báo ông Klaus Zellmer, CEO của Skoda, sẽ trở thành CEO mới trong vòng 1 năm tới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hãng tìm cách thúc đẩy doanh số và cải thiện hoạt động kinh doanh trong một thị trường ngày càng cạnh tranh.