Khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng 2026 tăng 14,5%

9 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách quốc tế đạt 17,7 triệu lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025

17,7 triệu khách và một bức tranh thị trường đang mở rộng

Đằng sau tốc độ tăng trưởng hai con số là sự thay đổi đáng kể về cơ cấu thị trường, khi dòng khách từ châu Âu, Đông Nam Á, Ấn Độ, Australia tiếp tục tăng mạnh, mở rộng dư địa cho những phân khúc có khả năng lưu trú dài ngày và tạo giá trị cao.

Tháng 9.2026, Việt Nam đón khoảng 1,77 triệu lượt khách quốc tế, giảm 11,3% so với tháng trước nhưng tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 9 tháng, tổng lượng khách quốc tế đạt 17,7 triệu lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, ngành Du lịch đã hoàn thành gần 71% mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2026.

Đây là tốc độ tăng trưởng đáng kể nếu đặt trong tương quan với diễn biến của thị trường quốc tế. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), du lịch quốc tế toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2026 chỉ tăng 0,4%.

Tổ chức này cũng hạ dự báo tăng trưởng khách quốc tế cả năm xuống 1-2%, thấp hơn mức dự báo 3-4% đưa ra hồi tháng 1.2026.

Trong điều kiện chi phí vận tải và năng lượng gia tăng, kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, rủi ro địa chính trị tiếp tục hiện hữu và cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng quyết liệt, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam đặt ra một câu chuyện đáng quan tâm hơn con số tổng lượng khách.

Đó là khả năng mở rộng nguồn khách và duy trì sức hút tại nhiều thị trường cùng lúc.

Châu Âu hiện là khu vực có mức tăng trưởng cao nhất, với 55%. Khách từ châu Úc tăng 21%, châu Mỹ tăng 20%, châu Phi tăng 29,4%, trong khi châu Á tăng 7,6%. Sự tăng trưởng đồng thời ở nhiều khu vực tạo thêm dư địa để Việt Nam phân bổ lại nguồn khách, giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Cơ cấu phương tiện vận chuyển cũng phản ánh vai trò đặc biệt của kết nối hàng không. Trong 9 tháng, 83,2% khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không, 15,4% bằng đường bộ và 1,4% bằng đường biển.

Đông Bắc Á vẫn là trụ cột, nhưng thị trường mới đang tăng tốc

Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục đứng đầu danh sách các thị trường gửi khách lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế. Trung Quốc đạt 3,9 triệu lượt, chiếm 22,4%; Hàn Quốc đạt 3 triệu lượt, chiếm 17,3%.

Sau hai thị trường này, Nga đứng thứ ba với khoảng 1,1 triệu lượt và là thị trường nguồn lớn nhất tại châu Âu. Đài Loan (Trung Quốc) đạt 964 nghìn lượt, Mỹ 764 nghìn lượt. Trong nhóm 10 thị trường lớn nhất còn có Campuchia đạt 688 nghìn lượt, Nhật Bản đạt 674 nghìn lượt, Ấn Độ đạt 671 nghìn lượt, Philippines đạt 523 nghìn lượt và Australia đạt 485 nghìn lượt.

Điểm đáng quan tâm nằm ở tốc độ tăng trưởng giữa các thị trường. Trong khi Trung Quốc chỉ tăng 1,5%, Hàn Quốc giảm 5,5% và Đài Loan (Trung Quốc) tăng 4,1%, nhiều thị trường khác lại ghi nhận mức tăng cao. Philippines tăng 55,2%, Campuchia tăng 40,5%, Singapore tăng 29,8%, Indonesia tăng 25,5%, Malaysia tăng 18,1% và Thái Lan tăng 10,1%. Ấn Độ tăng 33%, Australia tăng 21%.

Những con số này gợi mở một không gian thị trường rộng hơn cho du lịch Việt Nam. Đông Nam Á với lợi thế khoảng cách gần, kết nối thuận tiện và nhu cầu du lịch đa dạng đang trở thành nguồn tăng trưởng ngày càng rõ nét.

Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục duy trì tốc độ tăng cao, mở thêm cơ hội cho các sản phẩm nghỉ dưỡng, văn hóa, ẩm thực, cưới hỏi và du lịch trải nghiệm.

Châu Âu tăng mạnh, cơ hội nằm ở khách lưu trú dài ngày

Nếu châu Á vẫn chiếm 74,5% tổng lượng khách quốc tế thì châu Âu lại đang tạo ra điểm nhấn về tốc độ tăng trưởng.

Nga tiếp tục là thị trường lớn nhất tại châu Âu, với hơn 1 triệu lượt khách và mức tăng 160,6%. Đây là thị trường có nhu cầu cao đối với nghỉ dưỡng biển, lưu trú dài ngày và du lịch tránh mùa đông.

Các thị trường châu Âu khác cũng duy trì đà tăng: Pháp tăng 13,6%, Anh tăng 9,7%, Đức tăng 16,1%; Ba Lan tăng 49%, Cộng hòa Séc tăng 26,6%, Bỉ tăng 19,5%, Thụy Điển tăng 23,6% và Thụy Sỹ tăng 25,7%.

Với nhóm khách này, giá trị của thị trường không nằm đơn thuần ở số lượt khách. Nhu cầu về văn hóa, di sản, thiên nhiên, ẩm thực, nghỉ dưỡng và những trải nghiệm có chiều sâu mở ra khả năng kéo dài thời gian lưu trú, mở rộng phạm vi trải nghiệm và gia tăng mức chi tiêu.

Đây cũng là một hướng phát triển phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng của du lịch Việt Nam.

Tăng khách đã là một câu chuyện khác

9 tháng đầu năm, du lịch Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong khi thị trường quốc tế chỉ tăng rất thấp. Kết quả này được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố: điểm đến an toàn, ổn định; thị trường được mở rộng; sản phẩm ngày càng đa dạng; kết nối hàng không thuận lợi hơn và năng lực cung ứng được cải thiện.

Song, khi quy mô khách ngày càng lớn, câu hỏi đặt ra cũng thay đổi. 17,7 triệu lượt khách là một con số tích cực, nhưng giá trị mà mỗi thị trường tạo ra cho nền kinh tế du lịch còn phụ thuộc vào thời gian lưu trú, mức chi tiêu, khả năng phân bổ dòng khách ra ngoài các trung tâm du lịch quen thuộc và chất lượng trải nghiệm.

Dữ liệu 9 tháng đang mở ra một cơ sở đáng quan tâm cho quá trình đó. Những thị trường tăng trưởng mạnh như châu Âu, Đông Nam Á, Ấn Độ, Australia có thể bổ sung những phân khúc khách với nhu cầu khác nhau, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản phẩm chuyên biệt hơn, không phụ thuộc vào một mô hình phục vụ đại trà.

Năng lực phát triển du lịch được cải thiện

Cùng với tốc độ tăng trưởng khách quốc tế, năng lực phát triển du lịch của Việt Nam cũng ghi nhận những cải thiện đáng kể.

Theo báo cáo công bố ngày 25.9 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Chỉ số năng lực phát triển du lịch Việt Nam (TTDI) năm 2026 đạt 4,15 điểm, tăng 6,3% so với năm 2024. Việt Nam tăng 7 bậc, lên vị trí 52 thế giới.

Hai chuyển động này có mối liên hệ rõ ràng: một bên phản ánh sức hút của thị trường qua lượng khách; bên kia phản ánh năng lực của điểm đến trong việc đáp ứng và tạo ra giá trị từ dòng khách ấy.

Vì thế, dư địa phía trước không còn nằm đơn thuần ở việc bổ sung thêm những con số về lượt khách. Khi quy mô thị trường đã lớn, yêu cầu tiếp theo là tạo ra những lý do đủ sức giữ khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Du lịch Việt Nam đang có cơ sở để hướng mạnh hơn vào chất lượng tăng trưởng, với trọng tâm là thời gian lưu trú, mức chi tiêu, chất lượng trải nghiệm và giá trị gia tăng.

17,7 triệu lượt khách sau 9 tháng phản ánh một thị trường đang mở rộng về quy mô, đa dạng hơn về nguồn khách và đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực tạo giá trị của điểm đến.