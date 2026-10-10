Vinh danh những 'Công dân văn minh'

Nguyễn Hoàng Anh Hạo nhận Giải thưởng công dân văn minh. Ảnh: NVCC

Phát triển bản làng và quê hương

Là một trong 5 công dân được vinh danh, Nguyễn Hoàng Anh Hạo (học năm thứ nhất, ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Đông Á) bày tỏ, giải thưởng không chỉ là niềm vui mà còn là động lực, thử thách để em cố gắng phấn đấu học tập và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Hạo sinh ra và lớn lên tại thôn Làng Gạch (xã Trà Liên). Nơi đây đời sống bà con còn nhiều khó khăn nên Hạo sớm ý thức rằng, phải học tập tốt và trưởng thành, góp phần phát triển bản làng và quê hương. Vì lẽ đó, suốt 3 năm THPT, Hạo luôn duy trì thành tích học sinh giỏi và năng nổ tham gia hoạt động đoàn, phong trào thanh niên và một số hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, chuyển đổi số ở trường và địa phương.

Hạo còn đoạt giải Khuyến khích cả 2 cuộc thi “Thử thách sáng tạo AI - Xây dựng cộng đồng” do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức và Hội thi tin học trẻ do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức với dự án DaNang Green. Đây là dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp người dân vùng cao nhận thông tin cảnh báo sớm thiên tai, lũ quét, sạt lở theo tọa độ GPS.

Năm 2025, Hạo cùng 15 tình nguyện viên sáng lập dự án “Trao quà yêu thương”, quyên góp dụng cụ học tập, quần áo, giày dép trao tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương nói riêng và các thôn vùng sâu, vùng xa nói chung của thành phố. Ngoài ra, Hạo lên kế hoạch và hướng đến thành lập dự án thiện nguyện gắn bảo vệ môi trường, đổi rác thải nhựa lấy cây xanh. Năm 2025, Hạo là một trong 150 thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc toàn quốc nhận Bằng khen của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, vì có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

“Em đang ấp ủ mở lớp học miễn phí về tin học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho các em vùng cao có thể tiếp cận công nghệ, trang bị kỹ năng sống. Tương lai, em sẽ tiếp tục theo đuổi lĩnh vực công nghệ và ứng dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề thực tế của quê hương. Bên cạnh đó, em mong muốn góp phần lan tỏa những nét đẹp đời sống, văn hóa của người đồng bào Co thông qua mạng xã hội, để văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn có thể mang lại những giá trị tích cực”, Hạo cho hay.

Anh Đỗ Sỹ Nam được vinh danh công dân văn minh. Ảnh: NVCC

Tinh thần nhân ái và trách nhiệm

Anh Đỗ Sỹ Nam (46 tuổi, làm cơ khí tự do, phường Thanh Khê) được vinh danh là công dân văn minh với 83 lần hiến máu và 40 lần hiến tiểu cầu máu trong 28 năm qua. Năm 2022, anh được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng danh hiệu là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu trên toàn quốc.

Anh Nam thực hiện nghĩa cử hiến máu từ năm 18 tuổi khi nhận thông tin người bệnh cần máu gấp tại bệnh viện Đà Nẵng. Nhờ những giọt máu của anh, người bệnh được cứu chữa và khỏe lại khiến anh vui và xúc động. Từ đó, anh bắt đầu hành trình chia sẻ những giọt máu hồng để mang lại hy vọng, sự sống cho các bệnh nhân.

Không chỉ trực tiếp chia sẻ những giọt máu quý giá, anh còn tích cực vận động bạn bè, người thân trong gia đình và người dân trong khu phố đang sinh sống cùng hiến máu. “Được vinh danh là công dân văn minh, tôi rất vinh dự và hạnh phúc. Thời gian đến, nếu còn đủ điều kiện sức khỏe, tôi vẫn tiếp tục hành trình hiến máu. Tôi hy vọng, mỗi giọt máu cho đi sẽ có một cuộc đời ở lại và biết đâu đó, họ sẽ cùng tôi viết tiếp những câu chuyện tử tế, lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm đến cộng đồng”, anh Nam bộc bạch.

Ngoài Hạo và anh Nam, còn có 3 công dân khác được vinh danh như anh Nguyễn Bình Nam (47 tuổi, phường Hải Châu), người sáng lập Câu lạc bộ "Bạn thương nhau” và tổ chức các chương trình thiện nguyện tập trung hỗ trợ trẻ em và đồng bào vùng cao. Đồng thời, anh còn tham gia hỗ trợ y tế, cứu trợ thiên tai và đồng hành sinh viên nghèo bước chân vào giảng đường.

Hay anh Phan Thanh Trinh (42 tuổi, nhân viên cứu hộ, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng) luôn tận tâm hỗ trợ người dân và du khách bằng tinh thần trách nhiệm và sự thân thiện. Đặc biệt, anh cùng đồng đội vượt hơn 30km tìm kiếm và trao trả chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 2.000 USD của du khách bị đánh rơi.

Một trường hợp khác được vinh danh là TS. Nguyễn Ngọc Huy (47 tuổi), chuyên gia nghiên cứu khí hậu, phòng ngừa thiên tai, các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đối với thành phố, TS. Huy chia sẻ thông tin cảnh báo thiên tai kịp thời và tham gia kết nối các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đóng góp ý kiến tư vấn quy hoạch thành phố.

Theo ông Mai Minh Vương, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố, 5 công dân được vinh danh là 5 câu chuyện về sự tử tế, trách nhiệm và tinh thần đóng góp mạnh mẽ cho cộng đồng, xã hội. Dù học tập, công tác, nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực nhưng họ cùng chung nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm để nhân đôi điều tốt đẹp, tử tế cho xã hội, góp phần xây dựng một Đà Nẵng văn minh, đáng để đến, để sống cho người dân và du khách.