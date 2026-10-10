Đội bóng xã Đan Phượng vô địch giải thành phố Hà Nội 2026

Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội – Cúp Phù Đổng năm 2026 do Liên đoàn Bóng đá thành phố Hà Nội (HNFF) phối hợp UBND xã Đan Phượng (Hà Nội) tổ chức từ ngày 23-9 đến 10-10 trên Sân vận động xã Đan Phượng.

Trong mùa giải thứ hai được tổ chức sau thời điểm Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giải đấu quy tụ 16 đội bóng đại diện các xã, phường trên địa bàn Thủ đô.

Đội bóng xã Đan Phượng thắng xã Thư Lâm 2-0 tại chung kết (Ảnh: Ngọc Tú)

Chủ nhà Đan Phượng đăng quang giải vô địch thành phố Hà Nội 2026 (Ảnh: Ngọc Tú)

Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi, giải đi tới trận chung kết giữa xã Đan Phượng và xã Thư Lâm. Ở trận đấu cuối cùng này, chủ nhà Đan Phượng giành chiến thắng thuyết phục 2-0, qua đó vô địch chung cuộc. Đội xã Thư Lâm giành á quân.

Giải đấu năm nay không chỉ là cuộc tranh tài giữa các đội bóng mà còn tạo điều kiện để các cầu thủ thi đấu, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm; các huấn luyện viên đánh giá lực lượng; đội ngũ trọng tài nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Không chỉ tìm ra đội bóng xuất sắc nhất của bóng đá thành phố Hà Nội năm 2026, giải đấu còn góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, sự đoàn kết và những giá trị văn minh trong cộng đồng.