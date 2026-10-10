Hưng Yên FC thắng đậm 8-1 ở giải hạng Nhất quốc gia

Trận đấu nhận được sự quan tâm và tham dự của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Quốc Toản; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nghiêm.

Các chân sút Hưng Yên FC liên tục gia tăng sức ép lên khung thành đối phương trong suốt 90 phút thi đấu

Trở về sân nhà sau khởi đầu thuận lợi, Hưng Yên FC có thêm động lực để duy trì đà hưng phấn và khẳng định tham vọng cạnh tranh ở mùa giải năm nay. Điểm tựa sân nhà đóng vai trò quan trọng giúp Hưng Yên FC, nhất là khi đây là trận đấu sân nhà đầu tiên của đội bóng trong mùa giải mới.

Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà giúp các cầu thủ nhập cuộc tự tin hơn, chủ động dâng cao đội hình gây sức ép liên tục lên phần sân đối phương.

Thế trận áp đảo nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỉ số ở phút thứ 17 của Nguyễn Đăng Dương. Tiếp đà hưng phấn, Hưng Yên FC kiểm soát thế trận, liên tục khai thác hiệu quả các khoảng trống ở hai biên và gia tăng sức ép trong những thời điểm Xuân Thiện Phú Thọ FC mất tập trung.

Phút 22, Nguyễn Trọng Đức Vũ nhân đôi cách biệt, giúp đội chủ nhà khép lại hiệp một với lợi thế dẫn bàn.

Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà giúp các cầu thủ Hưng Yên FC thi đấu tự tin

Bước sang hiệp hai, Hưng Yên FC tiếp tục đẩy cao nhịp tấn công. Ngoại binh Joseph Khalio ghi liền hai bàn thắng ở các phút 47 và 53, trước khi Nguyễn Trọng Đức Vũ hoàn tất cú đúp cá nhân ở phút 56.

Dù Xuân Thiện Phú Thọ FC tìm được bàn gỡ danh dự trên chấm phạt đền nhờ công của Trần Gia Huy ở phút 64, nhưng đó là tất cả những gì đội khách làm được.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Hưng Yên FC tiếp tục thi đấu thăng hoa và ghi thêm ba bàn thắng nữa. Bùi Long Nhật ghi tên mình lên bảng tỉ số ở phút 78, trước khi Lê Minh Bình hoàn tất chiến thắng giòn giã bằng cú đúp ở các phút 82 và 90.

Các cầu thủ Hưng Yên FC ăn mừng sau chiến thắng

Chiến thắng đậm 8-1 không chỉ mang lại niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ địa phương mà còn gửi lời khẳng định đanh thép về sức mạnh của Hưng Yên FC ở mùa giải năm nay.