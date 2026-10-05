Tư duy đột phá nâng tầm du lịch liên vùng

Gia Lai quảng bá du lịch thông qua Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản)

Chuyển mình mạnh mẽ từ những thay đổi chiến lược

Năm Du lịch quốc gia năm 2026 đã bắt đầu đi đến những “chặng cuối” và ngành Du lịch Gia Lai cho thấy đã để lại những dấu ấn đột phát trong trong cách tiếp cận để phát triển du lịch với tiềm năng từ một không gian rộng lớn sau khi sáp nhập.

Từ “tổ chức sự kiện” sang “kiến tạo hệ sinh thái”, Gia Lai xác định không tổ chức sự kiện theo cách đơn lẻ, khép kín trong ngành Du lịch. Thay vào đó, tỉnh huy động sự tham gia của các ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Điểm mới ở đây là mỗi sự kiện không chỉ nhằm thu hút người xem, mà phải tạo ra một lý do để du khách đến, ở lại, trải nghiệm, chi tiêu và quay trở lại.

Không còn chuyện xúc tiến tổng hợp đa ngành, mà ngành Du lịch tỉnh Gia Lai đồng hành cùng đầu tư, thương mại, hàng không, logistics và truyền thông. Đáng chú ý, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tháng 3.2026, tỉnh Gia Lai đã trao quyết định, giấy chứng nhận và ký kết MOU cho 273 dự án với tổng số vốn công bố gần 850.000 tỉ đồng.

Từ “một điểm đến” sang “một hành trình”, Gia Lai đã dần hình thành các chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng gắn với lợi thế từng vùng, nâng cao chất lượng dịch vụ và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Đó là chưa kể, định vị thương hiệu “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, với việc hưởng lợi từ không gian phát triển mở rộng giúp Gia Lai hội tụ trọn vẹn các giá trị “biển - rừng - cao nguyên - di sản - văn hóa”, đáp ứng xu hướng du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng khám phá hiện đại.

Ngành Du lịch tỉnh Gia Lai cũng đổi mới phương thức tiếp cận thị trường, đó là chuyển từ “quảng bá để biết” sang “quảng bá để kết nối - tạo sản phẩm - sinh dòng khách - tăng doanh thu”. Tỉnh đã đẩy mạnh các chương trình famtrip, presstrip và kết nối doanh nghiệp lữ hành, hàng không quốc tế.

Những thay đổi mang tính nền tảng đã mang lại kết quả tăng trưởng bứt phá cho ngành Du lịch tỉnh. Chuỗi sự kiện nổi bật như Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia, chương trình Mega Concert “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, hay Lễ hội Du lịch hè đã tạo bùng nổ truyền thông trên các nền tảng số. Trong đó, chương trình Mega Concert liên tục lọt top đầu các sự kiện thương hiệu nổi bật và thu hút hàng chục ngàn lượt thảo luận trên mạng xã hội.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Gia Lai đã đón 13,505 triệu lượt khách (tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2025). Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 29.210 tỉ đồng (đạt 126,4% kế hoạch năm). Đây là nền tảng vững chắc để tỉnh hướng tới mục tiêu cán đích 15 triệu lượt khách và đạt doanh thu 35.000 tỉ đồng trong trọn vẹn năm 2026.

Bứt phá từ liên kết vùng

Năm Du lịch quốc gia 2026 không chỉ là chuỗi sự kiện lễ hội mà đã trở thành “đòn bẩy” chiến lược, đánh dấu bước chuyển mình đột phá của Gia Lai từ một địa phương giàu tiềm năng trở thành điểm đến hàng đầu với mô hình kiến tạo hệ sinh thái du lịch hiện đại. Đặc biệt, Năm Du lịch quốc gia 2026 không chỉ kéo dài trong 365 ngày mà chính là bước ngoặt chiến lược, khẳng định vị thế một Gia Lai “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn” trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Tại Hội nghị toàn quốc về Xúc tiến du lịch do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND TP Quảng Ninh vừa tổ chức cuối tháng 9, để du lịch cất cánh bền vững và lan tỏa sức mạnh liên vùng, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, cần thành lập Hội đồng điều phối du lịch vùng Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung bộ để xây dựng “Hành lang du lịch Xanh” và thiết kế các tuyến du lịch thương hiệu như “Hành trình từ Biển lên Ngàn”. Đồng thời đề nghị Bộ VHTTDL phối hợp với Bộ Xây dựng đẩy mạnh liên kết ngành chặt chẽ, với việc thiết lập cơ chế bắt tay “Hàng không - Dịch vụ - Điểm đến”, hỗ trợ mở rộng các đường bay nội địa và quốc tế trực tiếp đến khu vực; các doanh nghiệp lữ hành và khách sạn cam kết gói giá ưu đãi dán nhãn “Liên minh Du lịch Xanh” và đẩy mạnh mô hình “Mỗi sản phẩm OCOP là một quà tặng du lịch”.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiến nghị Chính phủ ưu tiên nguồn lực nâng cấp các tuyến quốc lộ ngang như QL19, QL25, QL29 nối liền Tây Nguyên và biển, mở rộng năng lực khai thác của các cảng hàng không nội địa. Bên cạnh đó, xây dựng nền tảng dữ liệu du lịch dùng chung và “bản đồ dòng khách du lịch liên vùng”.

Nhấn mạnh xây dựng cơ chế xúc tiến du lịch quốc gia theo thị trường, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch đề xuất chuyển sang cách làm: Trung ương định hướng thị trường; các vùng xây dựng sản phẩm; các địa phương cung cấp điểm đến; doanh nghiệp xây dựng tour; hãng hàng không tổ chức kết nối; các bên cùng bán một sản phẩm. Như vậy, xúc tiến sẽ chuyển từ “quảng bá điểm đến” sang “bán sản phẩm Việt Nam”. Đây là điều đặc biệt quan trọng để tăng khách quốc tế.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, phải ban hành chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng cho các doanh nghiệp đầu tư vào dự án du lịch xanh, du lịch tái tạo và du lịch cộng đồng tại vùng sâu, vùng xa. Đáng nói hơn, đối với đổi mới công tác xúc tiến quảng bá quốc tế theo hướng “Một thông điệp - Nhiều điểm đến”, lấy kết quả của Năm Du lịch Quốc gia 2026 làm mô hình chuẩn để nhân rộng cho các giai đoạn tiếp theo.