Phân tích bạc 6/10: thị trường ngược pha, tín hiệu hay cảnh báo?

Chỉ số đồng Dollar nhích tăng, còn nhóm kim loại công nghiệp cũng giảm nhẹ, khiến diễn biến ngắn hạn của bạc chưa cho tín hiệu thực sự đồng thuận.

Dù vậy, bối cảnh lớn hơn vẫn là nhịp điều chỉnh trong xu hướng tăng trung hạn, phù hợp với tâm lý thị trường duy trì sự lạc quan trong nhiều tháng qua. Riêng nhóm kim loại công nghiệp vẫn vận động với cấu trúc tăng chồng chéo, thiếu lực bứt phá rõ rệt, cho thấy thị trường cần thêm tín hiệu xác nhận trong ngắn hạn.

Giá bạc trong nước ngày 6/10 nhìn chung điều chỉnh giảm tại nhiều thương hiệu, đồng thuận hơn với diễn biến đi xuống của bạc thế giới. Mặt bằng bạc 999 phổ biến quanh 2,1–2,3 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu và quy cách.

Phân tích biểu đồ hợp đồng tương lai bạc COMEX (SI1!)

Nguồn phân tích: Elliott Wave by Shane | Nguồn dữ liệu: TradingView

Hiện tại, trọng tâm theo dõi là khả năng nhịp điều chỉnh ngắn hạn của bạc đi đến hồi kết, trong đó vùng hỗ trợ quanh 58,975 USD/oz là khu vực đáng chú ý.

Để củng cố kỳ vọng giá bạc quay trở lại xu hướng tăng, trước hết giá cần bứt phá rõ ràng lên trên cạnh trên của kênh giá màu tím (trên biểu đồ).

Trong đó, mốc 65,505 USD/oz được xem là ngưỡng xác nhận quan trọng cho tín hiệu tăng giá quay trở lại. Nếu điều kiện này được đáp ứng, mục tiêu gần nhất được kỳ vọng quanh vùng đỉnh cũ 72,050 USD/oz.

Ở góc nhìn trung hạn, chừng nào giá bạc còn duy trì trên mốc 55,81 USD/oz, xu hướng tăng vẫn giữ vai trò chủ đạo.