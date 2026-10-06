Giá vàng giảm trước sức ép từ USD và trái phiếu

Dự trữ vàng của Nga lập kỷ lục mới. (Nguồn: Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá vàng giảm tại châu Á trong phiên giao dịch ngày 6/10, trước áp lực từ sự mạnh lên của đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ duy trì ở mức cao.

Vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 6/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.127,87 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ ít biến động, giao dịch ở mức 4.155,30 USD/ounce.

Phiên này, đồng USD tiếp tục mạnh lên, khiến các mặt hàng định giá bằng đồng tiền này như vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, cũng trong phiên này, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm và 30 năm của Mỹ đã chạm mốc cao nhất trong 24 năm qua, trong bối cảnh tâm lý tiêu cực bao trùm thị trường trái phiếu.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại công ty tài chính Capital.com, nhận định các yếu tố nền tảng vẫn tiếp tục hỗ trợ cho giá vàng trong dài hạn.

Theo ông Rodda, chất xúc tác lớn tiếp theo có khả năng bắt nguồn từ những rủi ro địa chính trị tại khu vực Trung Đông.

Ngoài ra, chuyên gia này cho rằng một sự thay đổi đáng kể trong kỳ vọng về lãi suất tại Mỹ cũng có thể tạo động lực cho đà bứt phá tiếp theo của giá vàng, do đó mọi dữ liệu về chỉ số giá cả vào lúc này đều mang ý nghĩa quan trọng.

Các số liệu mới công bố cho thấy hoạt động trong ngành dịch vụ của Mỹ đã chậm lại trong tháng Chín. Dù vậy, nhu cầu nội địa mạnh mẽ đã gây áp lực lên chuỗi cung ứng, đẩy chỉ số đo lường giá cả nguyên đầu vào mà các doanh nghiệp phải trả lên mức cao nhất trong hơn bốn năm qua. Điều này cho thấy áp lực lạm phát có thể tiếp tục duy trì ở mức cao cho tới năm 2027.

Các dự đoán về việc Mỹ nâng lãi suất trong tháng 10 đã hạ nhiệt sau khi dữ liệu công bố tuần trước cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm tại Mỹ trong tháng 9 chậm hơn so với dự báo, đồng thời số liệu việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của hai tháng trước đó cũng bị điều chỉnh giảm.

Theo công cụ FedWatch của Tập đoàn CME, các nhà giao dịch hiện vẫn dự đoán xác suất 87% Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành một đợt tăng lãi suất vào tháng 12. Lãi suất gia tăng thường làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,7% xuống 60,64 USD/ounce, giá bạch kim cũng mất 0,7% xuống 1.709,75 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 6/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 139,9-142,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.