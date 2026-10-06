Starbucks gặp rắc rối vì quảng cáo đồ uống protein là không đường

Một cửa hàng của Starbucks tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ.

Nguyên đơn cho rằng khách hàng có thể hiểu cụm từ không đường là đồ uống hầu như không chứa đường. Họ cũng cáo buộc Starbucks vi phạm quy định liên bang về cách ghi nhãn và không cung cấp đầy đủ thông tin bắt buộc về sản phẩm.

Đáp lại, Starbucks khẳng định các cáo buộc không có cơ sở, và cho biết hãng đã công khai thông tin về thành phần và hàm lượng dinh dưỡng trên thực đơn, website và ứng dụng.

Các sản phẩm bị kiện gồm latte và matcha protein vị vani, caramel, cùng các loại đồ uống có đá. Starbucks giới thiệu trên website đây là những đồ uống giàu protein và không thêm đường, nhưng vẫn công khai lượng đường có trong mỗi sản phẩm. Đơn kiện yêu cầu Starbucks bồi thường nhưng không nêu cụ thể số tiền, đồng thời cáo buộc hãng quảng cáo sai sự thật và vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của một số bang ở Mỹ.