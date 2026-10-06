Hà Nội: Tăng trưởng quý III đạt hai con số, tạo lực đẩy cho mục tiêu năm 2026

Tăng tốc các động lực tăng trưởng

Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% cùng kỳ năm 2025, trong đó dịch vụ tăng 9,14%, công nghiệp - xây dựng tăng 8,8%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,28%. Xây dựng tăng 10,89%, trở thành một trong những ngành tăng nhanh nhất.

Sức mua, du lịch, đầu tư, xây dựng, sản xuất công nghiệp và dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tạo thêm lực đẩy cho nền kinh tế. Ảnh minh hoạ: H.P

Động lực thúc đẩy GRDP 9 tháng đầu năm đến từ khu vực dịch vụ và du lịch. Dịch vụ đóng góp hơn 6% vào tăng trưởng 9 tháng năm nay. Ngành du lịch phục hồi ấn tượng, đón khoảng 27,5 triệu lượt khách (tăng 6,2%), trong đó khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt (tăng 22%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 810,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6%.

Một trong những điểm sáng nổi bật của kinh tế Hà Nội là sự tăng tốc của đầu tư và xây dựng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 451,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19%; riêng quý III đạt khoảng 194,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5%. Đến ngày 30/9, Hà Nội đã giải ngân 115.574 tỷ đồng, đạt 96,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 69,91% kế hoạch thành phố giao.

Các chỉ số tài chính tiếp tục duy trì tích cực. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 9 đạt 568.582 tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán và tăng 6,1% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng đạt khoảng 6.589 nghìn tỷ đồng, tăng 14,08% so với cuối năm 2025.

Thu hút FDI đạt 4,07 tỷ USD, tăng 5,9%, đạt 90,4% chỉ tiêu kế hoạch đăng ký đầu năm. Đáng chú ý, dòng vốn đang dịch chuyển vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao; riêng hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ thu hút khoảng 2,24 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng vốn FDI.

Kết quả tăng trưởng 10,02% trong quý III cho thấy kinh tế Thủ đô đang có sự chuyển động tích cực và nhiều động lực bắt đầu phát huy hiệu quả. Tính chung 9 tháng, GRDP Hà Nội tăng 8,85%, vượt mức 7,92% cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh những kết quả tích cực, thành phố nhận định nhiệm vụ tăng trưởng những tháng cuối năm còn nhiều thách thức. Để đạt mục tiêu GRDP cả năm trên 11%, quy mô giá trị tăng thêm trong quý IV phải rất lớn, đòi hỏi các động lực chủ yếu đồng loạt tăng tốc.

Hà Nội xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên, qua đó mở rộng quy mô nền kinh tế, nâng cao khả năng huy động, tích lũy nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Ảnh minh hoạ: Q.T

Trong 3 tháng cuối năm, Hà Nội sẽ rà soát phần tăng trưởng còn thiếu, xây dựng các kịch bản cao, trung bình và thấp, phân rã mục tiêu tới từng sở, ngành, xã, phường và các dự án chủ lực.

Đầu tư công, xây dựng và các công trình trọng điểm được xác định là động lực có tính chủ động cao trong quý IV. Thành phố tiếp tục kiểm đếm tiến độ giải ngân đến từng chủ đầu tư, tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư, vật liệu và tổ chức thi công.

Song song, Hà Nội sẽ thúc đẩy đầu tư tư nhân, FDI và chuyển hóa các nguồn lực thành vốn thực hiện. Thành phố chuẩn bị quỹ đất sạch, hạ tầng khu, cụm công nghiệp; công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư và tập trung thu hút FDI chất lượng cao vào công nghệ cao, bán dẫn, AI, R&D, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Thành phố cũng dự kiến tạo cao điểm kích cầu tiêu dùng, thương mại, du lịch và công nghiệp văn hóa; tận dụng mùa mua sắm cuối năm để mở rộng sức mua, phát triển thương mại điện tử, kinh tế đêm và các sản phẩm du lịch mới. Cùng với đó là yêu cầu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, ủy quyền, khơi thông nguồn lực đất đai, tài chính và tín dụng; đưa các cơ chế mới của Luật Thủ đô và nghị quyết của HĐND thành phố vào thực tiễn.

Bên cạnh các động lực truyền thống, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số chuyển biến mạnh mẽ, đang tạo thêm dư địa tăng trưởng cho Thủ đô. Thành phố đã phê duyệt tái cấu trúc 1.552 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 90,1%. Công tác xây dựng công dân số ghi nhận điểm sáng với hơn 6,2 triệu tài khoản định danh trên ứng dụng iHanoi, trong khi Kho dữ liệu dùng chung đã tiếp nhận 2,72 triệu hồ sơ thủ tục hành chính.

Dư địa lớn tăng trưởng cuối năm

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong quý IV, các động lực tăng trưởng vẫn được duy trì.

Đối với thương mại, dịch vụ và tiêu dùng, đây tiếp tục là trụ cột và cũng là nhóm có khả năng tạo tăng trưởng nhanh nhất trong quý IV. “Từ nay tới cuối năm, kỳ vọng Hà Nội có thêm lực đẩy giai đoạn này từ chuỗi sự kiện, lễ hội và hoạt động chuẩn bị cho dịp Tết, qua đó kích thích tiêu dùng, mua sắm, du lịch và dịch vụ”, TS Nguyễn Minh Phong chia sẻ.

Hà Nội phát huy động lực mới từ kinh tế đêm, kinh tế số, đổi mới sáng tạo. Ảnh minh hoạ: C.P

Đặc biệt, dư địa kinh tế đêm của Hà Nội rất lớn. Là trung tâm chính trị, văn hóa và du lịch lớn của cả nước, Hà Nội mỗi năm đón hàng chục triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Những năm gần đây, Thủ đô liên tục được vinh danh trên các bảng xếp hạng du lịch quốc tế nhờ hệ thống di sản phong phú, ẩm thực đặc sắc và chiều sâu văn hóa hiếm có. Theo TS Nguyễn Minh Phong, điều Hà Nội cần hiện nay là thêm các hoạt động sau 22 giờ đêm cần một chiến lược phát triển đồng bộ, trong đó văn hóa và di sản đóng vai trò trung tâm.

Về đầu tư xây dựng, đây là khu vực thành phố xác định là động lực cần tạo đột phá lớn nhất trong những tháng cuối năm.

Nhiều dự án hạ tầng chiến lược được đẩy nhanh. Thành phố đang triển khai 84 dự án với tổng quy mô khoảng 330.458 tỷ đồng. Vành đai 4 đã giải ngân 88,30%; tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội hoàn thành khoan hầm; nhiều cầu lớn qua sông Hồng được thúc đẩy thi công.

Ở lĩnh vực đô thị, 10/10 công trình tiêu thoát nước khẩn cấp đã vận hành, góp phần giảm ngập. Thành phố cũng đặt mục tiêu cung ứng khoảng 24.000 căn nhà ở xã hội và đẩy nhanh cải tạo chung cư cũ trong năm nay.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho rằng, khi các dự án hạ tầng được đẩy nhanh, nguồn vốn ngân sách không chỉ được chuyển hóa thành công trình mà còn kích thích nhu cầu của doanh nghiệp, tạo việc làm và mở rộng thị trường cho nhiều ngành kinh tế.

GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, cũng cho rằng với quy mô vốn đầu tư công lớn, Hà Nội có điều kiện tạo thêm động lực cho tăng trưởng nếu dòng vốn được hấp thụ nhanh và hiệu quả.

GS.TS Hoàng Văn Cường nhận định, kết quả giải ngân đầu tư công phản ánh quyết tâm chính trị rất lớn và năng lực điều hành vượt trội của Thành phố. “Hà Nội là địa phương gặp nhiều thách thức nhất về giải ngân do giá đất bồi thường GPMB cực kỳ cao, mặt bằng thi công chật hẹp trong đô thị và sự khan hiếm nguyên vật liệu. Những kết quả ấn tượng là nhờ việc vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương và thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của bộ máy lãnh đạo thành phố".

Từ nay đến cuối năm, Hà Nội tiếp tục tăng tốc giải ngân, song song với bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư. Với khối lượng vốn còn lại, việc xác định rõ từng điểm nghẽn, từng phần việc, từng mốc thời gian và trách nhiệm của từng cơ quan sẽ có ý nghĩa quan trọng trong chặng nước rút.

Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu dẫn dắt với những kết quả tích cực. Kết quả này có được là nhờ thành phố đã quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, áp dụng các chính sách linh hoạt.

Song, áp lực từ lạm phát toàn cầu và yêu cầu làm mới các động lực tăng trưởng cũ đặt thành phố trước một bước ngoặt phát triển. Để bứt phá tăng trưởng, Hà Nội cần tạo ra một “lớp năng suất mới” dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hà Nội đã khẳng định vị thế trung tâm công nghệ. Năm 2026, Thủ đô Hà Nội xuất sắc dẫn đầu toàn quốc ​về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII). Sức mạnh của các "đầu tàu" kinh tế được thể hiện rõ nét qua việc thống trị các chỉ số thành phần với những thế mạnh tuyệt đối ở lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (nhân lực, chi phí, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động R&D) cũng như các đầu ra về tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu và chỉ số phát triển con người.

Theo GS.TS Mạc Quốc Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, thành phố chuyển dịch mạnh mẽ, không chỉ dựa vào vốn hay đất đai, mà coi con người là nguồn lực quyết định và bắt đầu "đặt hàng" nhân tài bằng những bài toán đô thị lớn.

Nói cách khác, tăng trưởng phải ngày càng dựa vào năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và năng lực quản trị. Mà trung tâm của tất cả những yếu tố đó vẫn là con người.

Luật Thủ đô có những điểm rất đáng mừng khi trao cho Thủ đô từ thiết kế chính quyền số, công nghệ số, thiết kế mô hình đổi mới sáng tạo, đến trao quyền cho Hà Nội chia sẻ dữ liệu cũng như vấn đề về quản trị, phát triển công nghệ… Vì vậy, Hà Nội có cơ hội rất lớn trong việc bứt phá tăng trưởng hai con số.

TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhìn nhận, Hà Nội đang đứng trước những cơ hội phát triển lớn từ các nghị quyết của Trung ương, Quy hoạch Thủ đô và các cơ chế mới trong Luật Thủ đô. Làn sóng cải cách mới với các trụ cột gồm cải cách thể chế và pháp lý, phát triển khu vực tư nhân, thúc đẩy công nghệ và số hóa, triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn. Đây là “một bước tiến lớn,” có khả năng nâng triển vọng tăng trưởng trung hạn của nền kinh tế Thủ đô. Khi được vận hành linh hoạt, minh bạch và đồng bộ, thể chế sẽ trở thành động lực thúc đẩy phát triển. Cùng quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền đổi mới theo hướng hành động, Thủ đô tự tin hướng tới việc hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn 2026-2030.