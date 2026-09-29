Tấm biển tuyên truyền chủ đề của Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 được treo trên nhiều tuyến đường. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Thông điệp giảm lãng phí thực phẩm

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026, từ ngày 25-26/9, trong chương trình Chợ phiên Hòa Xuân, hơn 40 gian hàng đã đồng loạt treo tấm biển tuyên truyền chủ đề của chiến dịch là “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”. Bên cạnh đó, trong buổi livestream “Chợ phiên lên sóng - Nông sản gửi trao”, phường Hòa Xuân cũng truyền tải thông điệp “Từ hạt gạo quê đến bữa cơm sạch và quê hương xanh” đến người dân và hội viên các hội, đoàn thể.

Ông Lê Công Đông, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân cho biết, tại chương trình Chợ phiên Hòa Xuân, địa phương đã lồng ghép phát động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 với mong đợi từ mỗi gian hàng, mỗi món ăn và mỗi người tham gia chợ phiên cùng chung tay sử dụng thực phẩm tiết kiệm, hạn chế bỏ thừa thức ăn; giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; phân loại và thải bỏ rác đúng nơi quy định...

Một đĩa ăn sạch hơn, một gian hàng sạch hơn và một Chợ phiên Hòa Xuân văn minh hơn, chính là những hình ảnh góp phần làm cho phường ngày càng xanh, sạch và đẹp hơn.

Tương tự, UBND xã Hòa Vang lồng ghép phát động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 trong chương trình Chợ quê Hòa Vang. Các hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia Chợ quê Hòa Vang tích cực thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ môi trường từ khâu sản xuất đến tiêu dùng, áp dụng các biện pháp sản xuất sạch hơn.

Bà Đinh Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Vang chia sẻ, các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tham gia kinh doanh tại Chợ quê Hòa Vang đúng với tinh thần “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”. Xã cũng kêu gọi người tiêu dùng đến phiên chợ và nhân dân trên địa bàn tiêu dùng xanh, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; đồng thời, sử dụng thức ăn vừa đủ, hạn chế để lãng phí thực phẩm...

Trên nhiều tuyến đường ở phường Sơn Trà, Hòa Khánh..., địa phương đã treo nhiều tấm biển tuyên truyền các khẩu hiệu của Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 như: “Chống lãng phí thực phẩm để giảm áp lực lên môi trường hành tinh”, “Giảm lãng phí thực phẩm, tiết kiệm nông sản xanh - kiến tạo đô thị xanh”, “Tiêu dùng thực phẩm có trách nhiệm, giảm tải bãi rác và nâng chất lượng không gian sống”, “Tiết kiệm thực phẩm hôm nay, thành phố bền vững ngày mai”, “Đĩa ăn không thừa, thành phố không rác”, “Đừng để thức ăn thành rác, hãy để thành phố thêm xanh”...

Các gian hàng tham gia Chợ phiên Hòa Xuân đều treo các biển tuyên truyền chủ đề "Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch". Ảnh: HOÀNG HIỆP

Khuyến khích duy trì hoạt động

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu xây dựng năng lực thích ứng (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng) nhìn nhận, rác thực phẩm cũng chiếm tỷ lệ lớn trong rác sinh hoạt ở khu vực đô thị và thường được đổ chung vào thùng chứa rác rồi vận chuyển lên khu xử lý. Do đó, bên cạnh giảm thiểu, giảm phát sinh các loại chất thải nói chung và hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, tùy theo điều kiện, người dân cần phân loại và xử lý rác hữu cơ, thức ăn thừa bằng các cách thức phù hợp.

Mọi người có thể sử dụng các dung dịch tẩy rửa sinh học được làm từ các loại rác hữu cơ để làm sạch chén đĩa, sạch bếp, sạch nhà. Thức ăn thừa và các loại phế phẩm rau, củ, quả có thể được tận dụng để chăn nuôi gia súc, gia cầm hoặc làm phân bón cho cây trồng để làm cho thành phố thêm xanh.

UBND thành phố đã ban hành Công văn số 9515/UBND-STNMT chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu chất thải và xây dựng lối sống xanh, bền vững.

Theo đó, tăng cường tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chiến dịch và chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”; khuyến khích giảm thất thoát, lãng phí thực phẩm trong gia đình, cơ quan, trường học, nhà hàng, khách sạn, chợ và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

UBND thành phố yêu cầu tổ chức các hoạt động cộng đồng thiết thực như: ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy… Cùng với đó, hướng dẫn, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với chủ các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hóa, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cửa hàng tạp hóa... trong các hoạt động mua sắm, giao đồ ăn, thực phẩm, đồ uống trên địa bàn...

Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn không chỉ tập trung triển khai trong cuối tháng 9/2026, UBND thành phố khuyến khích duy trì các mô hình, hoạt động có hiệu quả thành hoạt động thường xuyên, lâu dài tại các địa phương.