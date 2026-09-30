Phường Hà Huy Tập ra mắt nền tảng tiện ích số hỗ trợ cộng đồng

Chiều 30/9, phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) tổ chức lễ ra mắt “Nền tảng tiện ích số phường Hà Huy Tập” tại tên miền hahuytapso.vn.

Đại biểu tham dự lễ ra mắt.

“Nền tảng tiện ích số phường Hà Huy Tập” là sản phẩm cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở, hướng tới xây dựng một địa chỉ số tập trung, cung cấp thông tin thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ chính quyền từng bước hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Trước yêu cầu ngày càng cao về tra cứu thông tin trên môi trường số, việc tìm kiếm địa chỉ cơ quan, cơ sở y tế, nhà hàng, dịch vụ vận tải hay các tiện ích gần nơi ở vẫn còn gặp khó do dữ liệu phân tán trên nhiều nền tảng. Một số địa điểm chưa được cập nhật đầy đủ về địa chỉ, số điện thoại, hình ảnh, thời gian hoạt động hoặc vị trí trên bản đồ. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp tổ dân phố, yêu cầu chuẩn hóa tên gọi, địa chỉ và hệ thống hóa thông tin trên địa bàn càng trở nên cần thiết.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt “Nền tảng tiện ích số phường Hà Huy Tập”

Từ thực tế đó, phường Hà Huy Tập đã khảo sát nhu cầu, xây dựng danh mục các nhóm địa điểm, dịch vụ; thu thập, kiểm tra thực địa và cập nhật thông tin về cơ quan, đơn vị, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, cơ sở y tế, dịch vụ vận tải, cửa hàng, siêu thị, điểm du lịch, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cùng các tiện ích thiết yếu khác.

Người dân có thể truy cập nền tảng bằng điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính thông qua tên miền hahuytapso.vn hoặc quét mã QR do địa phương công bố, không cần cài đặt ứng dụng. Hệ thống cho phép tìm kiếm theo từ khóa, tra cứu theo từng nhóm dịch vụ và hỗ trợ xác định các tiện ích gần vị trí hiện tại khi người dùng cho phép định vị.

“Nền tảng tiện ích số phường Hà Huy Tập” có tên miền: https://hahuytapso.vn/

Mỗi địa điểm được thể hiện trực quan trên bản đồ, với các thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, hình ảnh, giờ hoạt động và chức năng chỉ đường.

Các bộ lọc “Gần tôi”, “Đã xác minh”, “Mở cửa” giúp người dùng rút ngắn thời gian tìm kiếm; trong đó, nhãn “Đã xác minh” cung cấp thêm căn cứ để nhận biết những thông tin đã được địa phương rà soát.

Tại lễ ra mắt, đại biểu đã thực hành truy cập, tìm kiếm và sử dụng các chức năng của nền tảng.

Nền tảng không thay thế các ứng dụng bản đồ phổ biến mà bổ sung hệ thống dữ liệu, tiện ích gắn trực tiếp với địa bàn phường. Qua đó, người dân có thêm kênh tiếp cận thông tin khi cần; doanh nghiệp, hộ kinh doanh có điều kiện giới thiệu địa điểm, sản phẩm, dịch vụ; chính quyền có thêm công cụ để cập nhật và khai thác dữ liệu trong quá trình chỉ đạo, điều hành.