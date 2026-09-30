Nhiệt điện Thái Bình: Đạt giải tại Hội thao PCCC tỉnh Hưng Yên

Đội tuyển Công ty Nhiệt điện Thái Bình tham gia Hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Hưng Yên năm 2026.

Sáng 30/9/2026, Công ty Nhiệt điện Thái Bình tham gia Hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2026.

Tại hội thao, các thành viên Đội tuyển Công ty Nhiệt điện Thái Bình thi đấu với tinh thần đoàn kết, kỷ luật, khẩn trương và chính xác, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức, trong đó có triển khai đội hình 2 lăng B phun tiêu điểm.

Các thành viên Đội tuyển thực hiện nội dung triển khai đội hình 2 lăng B phun tiêu điểm.

Với sự phối hợp nhịp nhàng, thao tác thuần thục và tinh thần thi đấu nghiêm túc, các thành viên đã phát huy những kỹ năng được rèn luyện trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Kết quả, Đội tuyển Công ty Nhiệt điện Thái Bình được Ban Tổ chức đánh giá cao và trao Giải Khuyến khích.

Đội tuyển Công ty Nhiệt điện Thái Bình nhận Giải Khuyến khích tại hội thao.

Hội thao là dịp để lực lượng PCCC chuyên ngành của Công ty giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời kiểm tra, rèn luyện kỹ năng triển khai đội hình, sử dụng phương tiện và phối hợp xử lý tình huống trong điều kiện thực tế.

Thông qua hoạt động này, lực lượng PCCC chuyên ngành Công ty tiếp tục nâng cao khả năng xử lý các tình huống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ; chủ động phối hợp và ứng phó khi có sự cố xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất điện.

Công ty Nhiệt điện Thái Bình xác định công tác PCCC&CNCH là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động, thiết bị và hoạt động sản xuất.

Việc thường xuyên huấn luyện, thực hành và tham gia các hoạt động nghiệp vụ góp phần xây dựng lực lượng PCCC cơ sở có kỹ năng, kỷ luật và khả năng ứng phó hiệu quả với các tình huống phát sinh.

Một số hình ảnh tại Hội thao:

Đội tuyển Công ty Nhiệt điện Thái Bình tham gia Hội thao.