Thị trường 600.000 xe/năm: Bài toán áp lực kép lên hạ tầng và lưới điện

Báo cáo phân tích từ Trung tâm chuyên môn ô tô ASEAN thuộc PwC ghi nhận, chỉ trong nửa đầu năm 2026, tổng doanh số tiêu thụ toàn thị trường đã đạt 291.000 xe, tăng trưởng 31,1% so với cùng kỳ và đóng góp tới 40% vào tổng mức tăng trưởng chung của toàn khối ASEAN-6. Với đà bứt phá hiện tại, quy mô toàn thị trường Việt Nam cả năm 2026 được dự báo sẽ chạm ngưỡng kỷ lục 585.000 xe.

Điểm tựa cốt lõi cho sự tăng trưởng nóng đến từ xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh, khi tỷ lệ xâm nhập của các dòng xe điện hóa trong phân khúc xe du lịch lần đầu tiên cán mốc 52%, chính thức vượt qua các dòng xe động cơ đốt trong truyền thống.

Nhìn lại số liệu thống kê nửa đầu năm 2026, dòng chảy xe điện tại Việt Nam bùng nổ mạnh mẽ nhờ sức kéo từ doanh nghiệp nội địa VinFast với 116.000 xe bàn giao (tăng 72%), kết hợp với sự thâm nhập dồn dập của các thương hiệu xe điện và hybrid quốc tế. Việc xe điện nhanh chóng bước từ một phân khúc ngách trở thành lực lượng tiêu dùng chủ đạo đang tạo ra một cơn chấn động về mặt vật lý lên không gian kiến trúc đô thị, đặc biệt là tại hai siêu đô thị Hà Nội và TP.HCM.

Nhu cầu đỗ xe và sạc pin của hàng trăm nghìn xe điện mới gia nhập thị trường mỗi năm đang va chạm gay gắt với thực trạng hạ tầng đỗ xe vốn đã quá tải nghiêm trọng từ kỷ nguyên xe xăng. Bài toán quy hoạch điểm sạc tại các khu chung cư cao tầng, trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng đang trở thành điểm nghẽn tâm lý lớn nhất của người tiêu dùng.

Yêu cầu kỹ thuật về lắp đặt trạm sạc công suất lớn với các quy định nghiêm ngặt về phòng cháy chữa cháy trong không gian hầm đỗ xe kín sẽ là vấn đề không nhỏ.

Thách thức thứ hai, mang tính chất kỹ thuật và vĩ mô hơn, chính là áp lực phụ tải điện khi hàng loạt trạm sạc nhanh công suất cao đồng loạt vận hành. Trong nửa đầu năm 2026, doanh số xe điện hóa bùng nổ lên tới 127.000 xe, đẩy lượng điện năng tiêu thụ cho giao thông lên một tầm cao mới.

Một chiếc ô tô điện thông thường có dung lượng pin dao động từ 40 kWh đến 90 kWh. Khi quy mô thị trường bổ sung hàng trăm nghìn xe mỗi năm, tổng nhu cầu công suất sạc đột biến sẽ tạo nên những đường cong phụ tải. Vấn đề không chỉ nằm ở tổng sản lượng điện cung ứng toàn quốc, mà nằm ở công suất đỉnh tại các thời điểm sạc tập trung. Khác với quy trình đổ xăng chỉ mất vài phút tại cây xăng độc lập, phần lớn người dùng cá nhân có thói quen cắm sạc ô tô điện ngay khi trở về nhà sau giờ làm việc, tức là rơi vào khung giờ cao điểm sinh hoạt dân dụng từ 18 giờ đến 22 giờ mỗi ngày.

Sự trùng hợp giữa giờ cao điểm sinh hoạt gia đình và giờ cao điểm sạc xe điện tạo ra nguy cơ gây quá tải cục bộ tại các trạm biến áp phân phối khu vực dân cư. Khi hàng chục chiếc ô tô điện cùng cắm sạc đồng thời tại một cụm chung cư hay một khu đô thị vào buổi tối, dòng điện vọt tăng đột ngột có thể vượt quá khả năng chịu tải của máy biến áp hạ áp và hệ thống cáp truyền tải nội bộ. Đối với hệ thống trạm sạc công cộng, xu hướng dịch chuyển sang các trụ sạc siêu nhanh DC với công suất từ 60 kW đến 360 kW để tối ưu thời gian chờ của tài xế cũng đòi hỏi nguồn cấp điện trung áp cực kỳ lớn. Việc đấu nối các trạm sạc công suất hàng trăm kW vào lưới điện đô thị hiện hữu nếu không được tính toán kỹ lưỡng sẽ làm suy giảm chất lượng điện năng, gây sụt áp cục bộ và đe dọa sự vận hành an toàn của toàn bộ lưới điện phân phối.

Nhóm các doanh nghiệp thứ 3 cung cấp mô hình trạm sạc cho xe điện tại Việt Nam sẽ có nhiều dư địa phát triển khi nhu cầu bùng nổ. Ảnh: EVOne.

Để giải quyết bài toán hạ tầng khi thị trường tiến tới mốc gần 600.000 xe/năm, sự chủ động của một vài doanh nghiệp tiên phong là chưa đủ.

Thực tế ghi nhận hệ sinh thái trạm sạc V-Green thuộc Vingroup đã có những bước tiến thần tốc khi xây dựng mạng lưới khoảng 150.000 cổng sạc phủ khắp 34 tỉnh, thành phố, đóng vai trò giải tỏa tâm lý lo ngại về quãng đường di chuyển cho người tiêu dùng trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, xét dưới góc độ phát triển bền vững của toàn bộ ngành công nghiệp ô tô, việc phụ thuộc vào hạ tầng của một đơn vị duy nhất sẽ tạo ra rủi ro tập trung và không thể gánh vác toàn bộ quy mô phụ tải đang tăng theo lũy thừa.

Trước thực tế này, rõ ràng cần có một chiến lược tổng thể cấp quốc gia về hạ tầng năng lượng giao thông, nơi có sự bắt tay chặt chẽ giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các nhà phát triển bất động sản, các đơn vị vận hành trạm sạc độc lập và các nhà sản xuất ô tô.

Về mặt công nghệ, giải pháp cốt lõi để bảo vệ lưới điện chính là việc ứng dụng hệ thống sạc thông minh (Smart Charging) và quản lý phụ tải động. Các trụ sạc cần được tích hợp phần mềm điều khiển có khả năng tự động điều chỉnh công suất sạc dựa trên trạng thái thời gian thực của lưới điện khu vực.

Trong các khung giờ cao điểm, hệ thống sẽ tự động hạ công suất sạc xuống mức an toàn và sẽ tăng tốc sạc trở lại vào khung giờ thấp điểm ban đêm từ 0 giờ đến 6 giờ sáng. Bên cạnh đó, chính sách giá điện theo thời gian sử dụng dành riêng cho dịch vụ sạc xe điện cần sớm được ban hành với mức chênh lệch giá đủ lớn để định hình lại thói quen của người tiêu dùng, khuyến khích cắm sạc qua đêm.

Về lâu dài, công nghệ sạc hai chiều (V2G - Vehicle to Grid) sẽ biến chính hàng triệu chiếc ô tô điện lưu thông trên đường thành các hệ thống lưu trữ năng lượng di động, có thể phát ngược điện lại lưới trong các thời điểm sự cố hoặc đỉnh tải khẩn cấp.

Theo một nghiên cứu thị trường khác của Mordorintelligence, quy mô thị trường xe điện Việt Nam ước tính đạt 2,93 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến sẽ đạt 6,69 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 18% trong giai đoạn dự báo (2025-2030).

Về mặt quy hoạch đô thị và thể chế, các dự án chung cư, trung tâm thương mại và khu đô thị mới bắt buộc phải dành một tỷ lệ diện tích đỗ xe tối thiểu tích hợp sẵn đường dây cấp nguồn và trạm sạc điện đạt chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, các quy định pháp lý về cơ chế hợp tác công tư (PPP) trong việc sử dụng đất công, vỉa hè và hạ tầng giao thông công cộng để lắp đặt trụ sạc cũng cần được khai thông, tạo điều kiện cho các nguồn vốn xã hội hóa tham gia phát triển trạm sạc.

Sự trỗi dậy của xe điện và cột mốc gần 600.000 xe/năm không chỉ là thước đo cho sức mua hay sự hồi phục kinh tế, mà là một phép thử năng lực quản trị hạ tầng quốc gia. Chuyển đổi xanh là con đường bắt buộc để thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050 và mục tiêu 30% ô tô điện vào năm 2030 mà Chính phủ đã đề ra.

Tuy nhiên, để đà tăng trưởng 31,1% của thị trường không trở thành gánh nặng cho hệ thống năng lượng, chính sách công nghiệp ô tô và quy hoạch năng lượng quốc gia phải được triển khai đồng bộ. Chỉ khi bài toán hạ tầng đỗ xe đô thị và bài toán phụ tải lưới điện được giải quyết một cách bài bản, làn sóng xe điện hóa tại Việt Nam mới có thể vững bước tiến xa.