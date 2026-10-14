Trực tiếp AS Roma vs Real Madrid

Roma và Real Madrid hứa hẹn tạo nên trận đại chiến hấp dẫn.

Cuộc chạm trán đáng chú ý không chỉ bởi lịch sử đối đầu giữa hai đội, mà còn đánh dấu màn tái ngộ đặc biệt của HLV Jose Mourinho với đội bóng từng gắn bó cùng ông. Trong khi Real muốn duy trì thành tích áp đảo trước đại diện Italy, Roma có cơ hội khẳng định sự trở lại ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Về phía Real, đội khởi đầu chiến dịch Champions League bằng chiến thắng trước Inter Milan. Đội bóng Tây Ban Nha gặp khó khăn khi không kiểm soát bóng, để đối thủ tạo ra nhiều cơ hội và phải tận dụng những sai lầm của Inter. Kylian Mbappe cùng Federico Valverde là những người ghi bàn giúp đội chủ sân Bernabeu giành trọn ba điểm.

Cuộc đối đầu Roma cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Mourinho. Ông từng dẫn dắt đội bóng thủ đô Italy từ năm 2021 đến 2024, giúp CLB vô địch Europa Conference League và vào chung kết Europa League.

Tuy nhiên, lịch sử đang nghiêng hẳn về Real: đội bóng Tây Ban Nha thắng 8 trong 12 lần đối đầu, trong khi Roma chỉ có 3 chiến thắng. Real cũng thắng cả bốn lần chạm trán gần nhất mà không để thủng lưới.

Real nhỉnh hơn Roma về thành tích đối đầu.

Trong khi đó, Roma mở màn ở Champions League năm nay bằng trận hòa 1-1 trên sân Fenerbahce. Ở Serie A mùa này, họ khởi đầu với bốn chiến thắng liên tiếp trước khi hòa Como và Inter. Trận hòa không bàn thắng với Como cuối tuần qua khiến Roma bỏ lỡ cơ hội bám sát nhóm dẫn đầu, đặc biệt khi tiền đạo Donyell Malen nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng muộn.

Dù vậy, Roma vẫn đang cạnh tranh ở nhóm đầu Serie A và có cơ sở để tự tin khi trở về sân nhà. Trước khi vắng mặt tại Champions League, họ từng thắng 8 trong 9 trận sân nhà gần nhất ở đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, phong độ gần đây tại Olimpico không còn ổn định, khi Roma thua 3 trong 5 trận sân nhà gần nhất tại các giải đấu châu lục.

Real sẽ không có sự phục vụ của Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo và Raul Asencio vì những vấn đề khác nhau. Dean Huijsen có thể trở lại sau khi hoàn tất án treo giò tại giải quốc nội. Vinicius Junior vẫn đủ điều kiện thi đấu ở Champions League, dù anh sắp phải chấp hành án phạt tại La Liga.

Về phía Roma, Malen sẵn sàng trở lại đội hình dù vừa bị treo giò ở Serie A. Khả năng ra sân của Bryan Cristante vẫn bỏ ngỏ do vấn đề ở đầu gối. Thủ môn số một Mile Svilar chắc chắn vắng mặt vì gãy ngón chân, khiến Pier Luigi Gollini tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ trấn giữ khung thành.

Với Real, kinh nghiệm và chất lượng đội hình là lợi thế lớn. Tuy nhiên, Roma có thể tận dụng bầu không khí cuồng nhiệt tại Olimpico để gây sức ép. Nếu muốn giành điểm, đội chủ nhà cần hạn chế sai lầm và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi trước đối thủ giàu bản lĩnh ở Champions League.

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