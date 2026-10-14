Khai mạc vòng II và chung kết nữ Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội bóng.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, đồng Trưởng ban tổ chức giải Cao Quốc Dũng cho biết, đây là giải đấu đỉnh cao trong hệ thống thi đấu bóng chuyền Việt Nam, quy tụ các câu lạc bộ hàng đầu cùng nhiều ngoại binh chất lượng, hứa hẹn sẽ mang đến những trận tranh tài gay cấn, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt với chất lượng chuyên môn cao nhất. Ban tổ chức đề nghị lực lượng trọng tài điều hành các trận đấu khách quan, công tâm, bảo đảm công bằng; các vận động viên thi đấu hết mình, phát huy tinh thần thể thao cao thượng, cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn.

Trận đấu giữa nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa (áo xanh) và nữ LPBank Ninh Bình (áo vàng).

Vòng II và chung kết nữ Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026 có 8 đội tham dự, gồm: Geleximco Hưng Yên, Hà Nội Tasco Auto, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, LPBank Ninh Bình, Binh chủng Thông tin Binh đoàn 19, VietinBank, VTV Bình Điền Long An và Xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, mỗi đội trải qua 7 trận để xác định thứ hạng trước khi bước vào vòng chung kết hoặc tranh suất trụ hạng.

Trận đấu giữa nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa (áo xanh) và nữ LPBank Ninh Bình (áo vàng).

Trước lễ khai mạc, các trận đấu của vòng II đã diễn ra với kết quả: Hà Nội Tasco Auto thắng Thông tin Binh đoàn 15 với tỷ số 3-2; Hóa chất Đức Giang Lào Cai thắng Geleximco Hưng Yên 3-0; VTV Bình Điền Long An thắng VietinBank 3-0.

Các vận động viên đội bóng nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa (áo xanh) sau pha ghi điểm.

Theo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ là sân chơi cao nhất trong năm, đồng thời là cơ sở đánh giá, tuyển chọn vận động viên xuất sắc cho đội tuyển quốc gia nam và nữ tham dự các giải đấu quốc tế. Năm 2026, vòng I diễn ra từ ngày 6-19/4 tại Nhà thi đấu xã Đông Anh, Hà Nội; vòng II và vòng chung kết được tổ chức tại Vĩnh Long từ ngày 14-25/10.