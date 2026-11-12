Giá phát điện từ hệ thống pin lưu trữ BESS tối đa 3.209,98 đồng/kWh

Ngày 11/11/2026, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2987/QĐ-BCT phê duyệt khung giá phát điện năm 2026 đối với hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS). Theo đó, mức giá tối đa được xác định là 3.209,98 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày ban hành.

Việc xác lập khung giá phát điện tạo thêm cơ sở pháp lý để triển khai các dự án lưu trữ năng lượng quy mô lớn, trong bối cảnh nhu cầu điều tiết phụ tải và tích hợp nguồn điện tái tạo vào hệ thống điện quốc gia ngày càng tăng.

Theo quyết định, Bộ Công Thương cũng công bố các thông số kỹ thuật và kinh tế sử dụng để tính toán mức giá tối đa. Cụ thể, thời gian xả điện trong một chu kỳ của hệ thống pin lưu trữ được xác định là 2 giờ, với số chu kỳ sạc - xả tối thiểu trong toàn bộ đời sống kinh tế là 8.000 chu kỳ.

Hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS tại Trạm biến áp 110 kV Phúc Sơn, Ninh Bình. Nguồn EVN

Đời sống kinh tế của hệ thống được xác định là 15 năm, tỷ lệ suy hao dung lượng bình quân 2% mỗi năm và hiệu suất chu kỳ sạc - xả đạt 85%. Đây là những thông số quan trọng để tính toán sản lượng điện, chi phí đầu tư và khả năng thu hồi vốn của hệ thống lưu trữ.

Bên cạnh đó, đơn giá điện giờ thấp điểm áp dụng cho các ngành sản xuất được sử dụng trong phương án tính toán là 1.146 đồng/kWh. Mức giá này là đầu vào của phương pháp xác định giá trần, không đồng nghĩa mọi dự án đều được mua điện sạc pin với cùng một mức giá.

Khung giá mới được xây dựng trên cơ sở Thông tư số 62/2025/TT-BCT, có hiệu lực từ ngày 26/1/2026. Theo quy định, phạm vi áp dụng liên quan đến các hệ thống pin lưu trữ đấu nối vào hệ thống điện quốc gia ở cấp điện áp từ 110 kV trở lên, công suất từ 10 MW trở lên, phục vụ nhu cầu hệ thống điện và phù hợp quy hoạch điện lực.

Đáng chú ý, mức 3.209,98 đồng/kWh là giá trần, không phải giá mua điện cố định được áp dụng tự động cho tất cả dự án. Giá dịch vụ phát điện cụ thể còn phụ thuộc phương án chi phí, điều kiện kỹ thuật và quá trình đàm phán hợp đồng giữa bên bán điện với bên mua điện.

Quy định cũng phân biệt hệ thống pin lưu trữ độc lập với hệ thống kết hợp nhà máy năng lượng tái tạo. Các dự án điện mặt trời, điện gió tích hợp pin lưu trữ thực hiện theo cơ chế giá tương ứng, không mặc nhiên áp dụng mức trần vừa được công bố.

Trước đó, Bộ Công Thương đã phê duyệt khung giá phát điện mặt trời năm 2026 tại Quyết định số 2946/QĐ-BCT, trong đó có các mức giá riêng cho nhà máy điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ theo từng khu vực và loại hình.

Trên thực tế, BESS đang được triển khai tại nhiều công trình điện. Theo EVN, đến cuối tháng 9/2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đưa hệ thống lưu trữ tại 24 trạm biến áp vào vận hành, thuộc giai đoạn đầu của kế hoạch lắp đặt 305 MW tại 47 trạm biến áp 110 kV.

Về nguyên lý, hệ thống BESS có thể tích điện trong thời gian nhu cầu thấp và phát điện khi phụ tải tăng cao, góp phần giảm áp lực lên lưới điện. Công nghệ này cũng hỗ trợ khai thác hiệu quả hơn các nguồn điện mặt trời, điện gió có sản lượng phụ thuộc thời tiết.

Việc ban hành khung giá có thể tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp cung cấp pin, bộ biến đổi điện, hệ thống điều khiển và dịch vụ tích hợp năng lượng. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư vẫn phụ thuộc chi phí thiết bị, nguồn điện sạc, mức huy động thực tế và giá hợp đồng. Vì vậy, khung giá mới là bước hoàn thiện cơ chế thị trường, chưa đồng nghĩa mọi dự án BESS đều bảo đảm lợi nhuận.