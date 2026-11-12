Cảnh giác: Truy cập link 'tài liệu học tập miễn phí', nữ sinh bị chiếm Facebook và đe dọa

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo thông qua các đường link giả mạo tài liệu học tập miễn phí.

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Cơ quan Công an khuyến cáo học sinh, sinh viên không truy cập đường link lạ, không cung cấp mật khẩu, mã OTP trên website không rõ nguồn gốc; cần bật xác thực hai yếu tố và thường xuyên kiểm tra lịch sử đăng nhập. Khi bị đe dọa, cần lưu giữ bằng chứng, tuyệt đối không chuyển tiền và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý.