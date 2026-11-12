Bà Alice Huang về nước giữa bê bối CEO Nvidia

Alice Huang - người được cho có quan hệ tình ái với ông Jensen Huang. Ảnh: LinkedIn.

Alice Huang, nhà sáng lập Megaspeed International và là nhân vật trung tâm trong bê bối đe dọa sự nghiệp của CEO Nvidia Jensen Huang, đã trở về Trung Quốc và hiện sinh sống tại Bắc Kinh, theo những nguồn tin tiết lộ với Bloomberg.

Nơi ở của bà Alice Huang trở thành chủ đề được chú ý sau khi CEO Nvidia thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với nữ doanh nhân này.

Còn được biết đến với tên Huang Le, bà từng là nhà báo trước khi trở thành nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực cho thuê chip tiên tiến cho các tập đoàn lớn của Trung Quốc. Vụ việc liên quan bà đã gây chấn động thị trường và có thể đẩy ông Jensen Huang vào nguy cơ mất chức CEO Nvidia.

Lộ video Alice Huang và CEO Nvidia tại nhà hàng nổi tiếng Thông qua vai trò khách hàng của Nvidia, Alice Huang bắt đầu xuất hiện công khai bên cạnh Jensen Huang.

Từ cựu nhà báo đến đối tác quan trọng của Nvidia

Alice Huang bắt đầu có quan hệ với CEO Nvidia sau khi thành lập Megaspeed, doanh nghiệp được cho là khách hàng mua chip Nvidia lớn nhất tại Đông Nam Á.

Dưới sự điều hành của bà, Megaspeed nhanh chóng phát triển từ công ty điện toán đám mây non trẻ thành một trong những đối tác quan trọng của Nvidia trong làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu tại khu vực. Bloomberg cho biết những nỗ lực liên hệ với bà hôm 12/11 không thành công.

Các bài đăng trên mạng và dữ liệu công khai phần nào cho thấy quá trình phát triển của Megaspeed cũng như vai trò của nhà sáng lập. Bà cùng chồng thành lập công ty năm 2023, sau thời gian làm việc trong lĩnh vực đầu tư tư nhân và truyền hình.

Megaspeed được tách ra từ 7Road Holdings, một trong những doanh nghiệp trò chơi điện tử lớn của Trung Quốc. Ban đầu, 7Road bán công ty con tại Singapore cho Huang Le Ltd, một pháp nhân đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, sau đó bà Alice Huang nắm quyền kiểm soát.

Trung tâm dữ liệu Megaspeed tại Johor, Malaysia nhìn từ trên cao. Ảnh: New York Times.

Đến tháng 11/2023, Huang Le Ltd bán Megaspeed cho một công ty vỏ bọc tại Singapore. Chỉ vài ngày sau thương vụ, Megaspeed được Nvidia công nhận là Đối tác điện toán đám mây (Nvidia Cloud Partner). Đây là danh hiệu có giá trị lớn trong ngành, giúp doanh nghiệp được ưu tiên tiếp cận nguồn chip từ Nvidia.

Theo hồ sơ thương mại, kể từ đó, giá trị hàng hóa Megaspeed nhập khẩu đã vượt hơn 1.000 lần số dư tiền mặt của công ty trong năm 2023. Riêng các sản phẩm Nvidia được nhập khẩu có tổng trị giá hơn 4,6 tỷ USD.

Tại nhiều cơ sở ở Đông Nam Á, Megaspeed cho các doanh nghiệp thuê chip Nvidia, trong đó có Alibaba Group. Tập đoàn thương mại điện tử và công nghệ Trung Quốc này cũng từng trở thành đối tượng bị Mỹ chú ý vì những lo ngại liên quan an ninh quốc gia.

Trước khi bước chân vào lĩnh vực điện toán đám mây, Alice Huang từng hoạt động trong ngành tài chính. Theo một số bài đăng trên tài khoản WeChat chính thức vào cuối năm 2016 và đầu năm 2017, bà giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Đầu tư Shanghai Hexi từ tháng 11/2015.

Trước đó, bà từng làm việc tại Citic Securities và HSBC Holdings, theo thông tin do Hexi công bố.

Megaspeed tăng trưởng nhanh nhờ nhu cầu chip AI

Megaspeed nhanh chóng trở thành một trong những khách hàng lớn của Nvidia tại Đông Nam Á. Trên website, công ty giới thiệu là đối tác đám mây chính thức của Nvidia tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cung cấp dịch vụ tiếp cận các hệ thống tính toán sử dụng chip AI của hãng.

Mô hình kinh doanh của Megaspeed thuộc nhóm thường được gọi là neocloud: doanh nghiệp đầu tư máy chủ và bộ xử lý đồ họa (GPU), sau đó cho khách hàng thuê năng lực tính toán để phát triển và vận hành các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Thay vì tự xây dựng trung tâm dữ liệu và mua lượng lớn chip đắt tiền, khách hàng có thể thuê tài nguyên điện toán theo nhu cầu.

Theo Reuters, Megaspeed hiện quảng bá khả năng cung cấp quyền truy cập vào các hệ thống GB200 NVL72 và HGX H100 của Nvidia. Đây là những nền tảng phục vụ các tác vụ tính toán AI chuyên sâu, vốn có nhu cầu cao trong bối cảnh doanh nghiệp trên toàn cầu đẩy mạnh đầu tư vào trung tâm dữ liệu và mô hình AI.

Quy mô tài chính của Megaspeed cũng tăng mạnh trong giai đoạn đầu mở rộng. Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy tổng tài sản của công ty tăng từ 33 triệu USD năm 2023 lên 3 tỷ USD vào năm 2024. Doanh thu trong cùng kỳ tăng từ mức chưa ghi nhận lên 294 triệu USD. Tuy nhiên, Megaspeed vẫn báo lỗ sau thuế 20 triệu USD trong năm 2024, so với khoản lỗ 21.283 USD một năm trước đó.

Một báo cáo điều tra của Bloomberg công bố tháng 12/2025 từng mô tả Megaspeed là một trong những nhà mua chip Nvidia lớn nhất Đông Nam Á. Lượng chip và thiết bị Nvidia được nhập khẩu bởi các công ty liên quan Megaspeed tăng nhanh trong thời gian ngắn. Tổng giá trị hàng hóa Nvidia mà doanh nghiệp này nhập khẩu được Bloomberg ước tính vượt 4,6 tỷ USD.

Megaspeed cũng phát triển hoạt động tại nhiều thị trường trong khu vực, trong đó có Indonesia và Malaysia. Các cơ sở điện toán đặt tại Đông Nam Á giúp công ty cung cấp năng lực xử lý từ xa cho khách hàng, thay vì chỉ bán trực tiếp phần cứng.

Theo The Information, Megaspeed còn có mối liên hệ thương mại với Alibaba. Các công ty con của tập đoàn công nghệ Trung Quốc này được cho là đã cấp vốn cho Megaspeed vào tháng 6/2024.

Khoảnh khắc CEO Nvidia Jensen Huang hôn má Alice Huang Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jensen Huang và Alice Huang hôn nhẹ lên má nhau sau bữa tối cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 5/2025. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe và rời đi.