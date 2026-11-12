10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2026

Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng là hoạt động thường niên do Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức từ năm 2003, nhằm tôn vinh tài năng trẻ Việt Nam có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ.

Năm 2026, Giải thưởng mở rộng phạm vi xét chọn từ 5 lên 10 nhóm lĩnh vực, cập nhật các ngành công nghệ mới và hướng nghiên cứu gắn với công nghệ chiến lược quốc gia. Qua đó, Giải thưởng mở rộng cơ hội tiếp cận với trí thức trẻ, khuyến khích những nghiên cứu có giá trị khoa học và tiềm năng ứng dụng.

10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2026. Ảnh: BTC

Sau 2 tháng triển khai, Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng tiếp nhận được 77 hồ sơ đăng ký từ 51 cơ quan, đơn vị, trường học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong cả nước, Đại sứ quán Việt Nam, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Trải qua hai vòng họp hội đồng nghiêm túc, khách quan, minh bạch cùng quy trình lấy ý kiến rộng rãi từ cộng đồng xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định trao Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2026 cho 10 nhà khoa học trẻ tiêu biểu xuất sắc.

Theo Ban tổ chức, 10 tài năng trẻ đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026 là những gương mặt có thành tích nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ. Các nhà khoa học trẻ đều có nhiều bằng sáng chế và giải pháp hữu ích được ứng dụng trong thực tiễn; có nhiều công bố khoa học chất lượng cao trên các tạp chí khoa học uy tín quốc tế, được giới chuyên môn đánh giá cao; đạt nhiều huy chương, giải thưởng tại các cuộc thi khoa học công nghệ uy tín trong và ngoài nước.

Lễ trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026 dự kiến được tổ chức ngày 17-11 tại Hà Nội. Mỗi cá nhân đoạt giải được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, cúp Quả cầu vàng và phần thưởng tiền mặt trị giá 20 triệu đồng.

Danh sách 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2026 ThS. Vũ Thị Hạnh (sinh năm 1992), Trưởng phòng Công nghệ, Kỹ thuật - Lab, Học viện Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (lĩnh vực công nghệ số).

TS. Hy Trường Sơn (sinh năm 1993), Giáo sư trợ lý Đại học Alabama, Birmingham, Mỹ (lĩnh vực công nghệ số).

TS. Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 1992), giảng viên Khoa Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội (lĩnh vực công nghệ robot và tự động hóa).

TS. Thái Mai Thành (sinh năm 1993), giảng viên Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính, Trường Đại học VinUni (lĩnh vực công nghệ robot và tự động hóa).

TS. Lương Xuân Huy (sinh năm 1991), giảng viên Khoa Kỹ thuật hóa học, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội (lĩnh vực công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng).

TS. Lê Hữu Thọ (sinh năm 1991), giảng viên Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM (lĩnh vực công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng).

PGS.TS. Đinh Viết Cường (sinh năm 1991), giảng viên cao cấp Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (lĩnh vực công nghệ môi trường và phát triển bền vững).

TS. Cao Lê Anh Kiệt (sinh năm 1992), Giáo sư trợ lý Chương trình Kỹ thuật hóa học, Trường Cao học Khoa học và Kỹ thuật tiên tiến, Đại học Hiroshima, Nhật Bản (lĩnh vực công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến).

TS. Dương Ngọc Thanh (sinh năm 1992), giảng viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Trường Kỹ thuật Phenikaa, Đại học Phenikaa (lĩnh vực công nghệ chip bán dẫn).

TS. Nguyễn Đông Nhật (sinh năm 1991), chuyên gia tại Tổ chức Nghiên cứu khoa học ứng dụng Hà Lan (lĩnh vực công nghệ hàng không và vũ trụ).