Diện mạo mới của doanh nghiệp Đồng Tháp trong thời đại số

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu cấp thiết, giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất và tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững.

Việc đầu tư cầu cảng bốc dỡ hàng hóa giúp Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin Austfeed Đồng Tháp nâng cao năng suất làm việc. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin Austfeed Đồng Tháp được đầu tư cầu cảng bốc dỡ nguyên liệu (công suất 300 tấn/giờ) nhập khẩu từ Thụy Sĩ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Máy trải vải tự động của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Glovis (xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp) mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Dây chuyền sản xuất hiện đại nhập khẩu từ Mỹ và Châu Âu của nhà máy Mavin Austfeed Đồng Tháp gần như tự động hóa toàn bộ trong quy trình sản xuất. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Hệ thống sấy muối sử dụng năng lượng điện thay thế than đá, giúp giảm chi phí, bảo vệ môi trường. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Máy trải vải tự động của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Glovis chỉ cần từ 1 đến 2 người vận hành, giảm rất nhiều lao động so với phương pháp trải vải thủ công trước đây. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm nông sản Ngọc Yến (xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đầu tư nhiều máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Cán bộ giám sát tại Phòng điều khiển trung tâm vận hành bởi phần mềm SCADA. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Robot đóng bao, xếp pallet tự động tại Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin Austfeed Đồng Tháp (xã Phú Hựu). Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Sự hỗ trợ của máy móc, khâu xuất hàng của Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin Austfeed Đồng Tháp (xã Phú Hựu) đã giúp giảm nhân công lao động. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Các thiết bị tại Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin Austfeed Đồng Tháp đảm bảo hoạt động chính xác tuyệt đối thông qua Phòng điều khiển trung tâm vận hành bởi phần mềm SCADA. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin Austfeed Đồng Tháp được đầu tư robot đóng bao, xếp pallet tự động nhập khẩu từ Châu Âu giúp nâng cao năng suất lao động. Ảnh: Nhựt An - TTXVN