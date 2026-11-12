Lý do khiến Tây Ban Nha đề nghị tạm ngưng hoạt động của TikTok

Bộ trưởng Thanh niên và Trẻ em Tây Ban Nha Sira Rego cho biết bà đã gặp đại diện TikTok hôm 10/11 và gọi việc đề nghị tạm ngưng là biện pháp ngoại lệ.

Bà cũng đã kêu gọi TikTok tự nguyện ngừng cung cấp dịch vụ. Theo bà, chính phủ không thể tự ý đình chỉ TikTok như một biện pháp phòng ngừa, nhưng nếu có thể thì nền tảng này đã bị đình chỉ từ hôm trước.

Bà Rego cho biết tại cuộc họp, TikTok hứa sẽ nghiên cứu và đánh giá các phát hiện, nhưng không cam kết thực hiện kiểm toán hay áp dụng biện pháp xác minh mới.

Kết quả điều tra đến từ Maldita.es, một tổ chức phi lợi nhuận của Tây Ban Nha chuyên chống thông tin sai lệch và thúc đẩy sự minh bạch. Trong 35 ngày theo dõi TikTok vào tháng 9 và tháng 10, tổ chức này phát hiện hơn 20.000 hồ sơ nghi là của những kẻ có xu hướng xâm hại trẻ em, trong đó khoảng 7.000 hồ sơ dùng tiếng Tây Ban Nha.

Tổng hợp tất cả các nhóm trong báo cáo, Maldita.es ghi nhận khoảng 26.000 tài khoản đáng ngờ và đã chuyển thông tin cho cơ quan chức năng.

Cụ thể, họ xác định 231 hồ sơ đăng tổng cộng 1.183 nội dung nghiêm trọng, 780 tài khoản dùng mạng này để tìm người mua và hơn 10.000 tài khoản đề nghị trao đổi hình ảnh nhạy cảm trong phần bình luận.

Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Maldita.es, bà Clara Jimenez Cruz, nói việc xâm hại không bị che giấu trong một góc khuất và không khó để tìm thấy.

Tổ chức này nhận định những nội dung vốn chỉ thấy trên mạng web ngầm nay đã xuất hiện trên TikTok, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về hiệu quả các biện pháp bảo vệ trẻ em của nền tảng.

Maldita.es cho biết họ phân tích hồ sơ, bình luận và các buổi phát trực tiếp, đồng thời tạo tài khoản riêng để xem thuật toán phản ứng ra sao. Chỉ trong ba ngày, thuật toán đã gợi ý 19 buổi phát trực tiếp của trẻ vị thành niên, trong đó 15 buổi xuất hiện trong một buổi sáng và đều được quay tại trường học.

Trong một trường hợp, TikTok đề xuất buổi phát trực tiếp của một bé gái 10 tuổi ở Tây Ban Nha, và em nhận được những bình luận không phù hợp từ một người đàn ông trưởng thành.

Tổ chức này cáo buộc trẻ em bị yêu cầu thực hiện hành động không phù hợp để đổi lấy quà tặng ảo trên TikTok, loại quà mà người xem phải trả tiền, và nền tảng giữ lại một phần số tiền đó, dù mức cụ thể chưa rõ. Họ cũng cáo buộc TikTok đẩy mạnh nội dung của trẻ vị thành niên qua thuật toán và hưởng lợi từ việc các em bị xâm hại.

Theo Maldita.es, khi báo cáo được công bố hôm 9/11, TikTok mới gỡ khoảng một phần mười số nội dung bị tố cáo và chỉ chặn một phần tư số bài đăng bất hợp pháp tại Tây Ban Nha.

TikTok đang đối mặt hàng loạt vụ kiện và điều tra với cáo buộc không bảo vệ tốt trẻ vị thành niên, và công ty đã bác bỏ các cáo buộc này.

Hôm 6/11, Liên minh châu Âu yêu cầu TikTok thay đổi thiết kế "gây hại" của mục "Dành cho bạn", nếu không sẽ đối mặt mức phạt lớn theo quy định nội dung số của khối.

Theo quy định bảo vệ dữ liệu của EU, cơ quan bảo vệ dữ liệu Tây Ban Nha có thể áp dụng các biện pháp tạm thời kéo dài tối đa ba tháng nếu cho rằng cần hành động khẩn cấp để bảo vệ người dân.