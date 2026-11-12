Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức sẽ triển khai phẫu thuật robot

Thông tin trên được TS-BS Cao Tấn Phước, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức (TPHCM) chia sẻ tại Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2026 vào ngày 12-11.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức đã đưa vào hoạt động toà nhà mới quy mô 1.000 giường từ tháng 4-2025. Đến nay, bệnh viện tiếp nhận khoảng 90% trang thiết bị thuộc gói đầu tư 1.400 tỷ đồng, gồm các hệ thống mổ tim, nhịp học, robot...

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức vận hành cơ sở mới từ tháng 4-2025. Ảnh: Giao Linh

Để khai thác tối đa và hiệu quả nguồn trang thiết bị hiện đại này, TS-BS Cao Tấn Phước bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia tuyến trên. Do đó, hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2026 là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm, nâng cấp chuyên môn và kết nối chuyên gia.

Bệnh viện cũng đặt mục tiêu hướng tới đạt chuẩn quốc tế trong lĩnh vực ngoại khoa. Trong đó, triển khai kỹ thuật mổ tim và đào tạo các kíp phẫu thuật tim chuyên sâu. Chuẩn bị nguồn nhân lực phẫu thuật nội soi tiết niệu, ổ bụng và hạ tầng để tiếp nhận chuyển giao công nghệ phẫu thuật robot từ Bệnh viện Bình Dân.

Người dân đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức. Ảnh: Giao Linh.

"Riêng với phẫu thuật robot, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức đã cử nhân sự đi đào tạo từ năm 2024. Hệ thống phẫu thuật robot dự kiến sẽ về trong tuần sau. Chúng tôi quyết tâm triển khai bằng được kỹ thuật chuyên sâu này cũng như hoàn thành các nhiệm vụ được giao”, TS-BS Cao Tấn Phước khẳng định.

Cùng với đó, bệnh viện cũng tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện: Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM, Nhân dân Gia Định, Nhi đồng 2, Viện Tim, Mắt, Ung bướu, Trung tâm Cấp cứu 115.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức tiếp nhận hơn 29.000 lượt cấp cứu, khám ngoại trú 622.000 lượt, gần 34.000 lượt điều trị nội trú. Các chỉ số này đều tăng so với cùng kỳ năm 2025. Bệnh viện định hướng phát triển thành bệnh viện đa khoa hạng 1 hoàn chỉnh (có trung tâm chấn thương) khu vực cửa ngõ thành phố và các tỉnh lân cận vùng Đông Nam Bộ. Trong đó, tập trung mạnh chuyên ngành cấp cứu chấn thương, góp phần giảm tải tuyến trung tâm và rút ngắn thời gian vàng cấp cứu chấn thương.