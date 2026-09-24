Trẻ em vùng biên vui Tết Trung thu

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp Ngô Thị Ngọc Hạnh trao quà cho các em thiếu nhi Trường Mẫu giáo Tân Hộ Cơ - điểm Trường Tân Thành B.

Điểm đến đầu tiên của Đoàn là Trường Mầm non Tân Hộ Cơ - điểm Trường Tân Thành B, 250 phần quà Trung thu được trao đến các em có hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc cùng những chiếc bánh trung thu được trao tận tay khiến không khí tại điểm trường trở nên rộn ràng.

Rời Tân Hộ Cơ, Đoàn tiếp tục đến xã Thường Phước trao 250 phần quà cho trẻ em nơi đây. Sau đó, Đoàn đã đến phường Thường Lạc trao 250 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi phần quà gồm 2 bánh trung thu và 1 chiếc lồng đèn. Những món quà tuy giản dị nhưng mang đến niềm vui, sự động viên đối với trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên.

Các em thiếu nhi Trường Mẫu giáo Tân Hộ Cơ - điểm Trường Tân Thành B trình diễn các tiết mục văn nghệ.

Chương trình “Trung thu cho em năm 2026” của Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp trao 750 phần quà cho trẻ em khu vực biên giới. Từ Tân Hộ Cơ đến Thường Phước, Thường Lạc, những chiếc lồng đèn được trao đi cũng là lúc niềm vui trung thu được lan tỏa.

Thông qua chương trình, Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp cùng các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện.

Một số hình ảnh của trao quà trung thu tại xã Tân Hộ Cơ:

Một số hình ảnh trao quà trung thu tại xã Thường Phước:

Một số hình ảnh trao quà trung thu tại phường Thường Lạc:

Đảng ủy phường Thường Lạc gửi Thư cảm ơn đến Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp.