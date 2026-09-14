Tín dụng đang đổ mạnh vào các dự án lớn

Hệ thống ngân hàng đang được kỳ vọng tiếp tục cung ứng nguồn vốn lớn cho các dự án hạ tầng, đô thị và công trình có quy mô lớn, trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 ở mức trên 10%.

Thực tế, quy mô các dự án mà ngân hàng đang tham gia tài trợ tại Hà Nội cho thấy vai trò ngày càng lớn của tín dụng ngân hàng đối với đầu tư phát triển. Đến ngày 30/6, 13 tổ chức tín dụng đã tiếp cận và tham gia tài trợ 29 chương trình, dự án lớn, quan trọng của Hà Nội, với cam kết cấp lượng tín dụng trên 63.000 tỷ đồng cho các dự án hạ tầng, đô thị quy mô lớn.

13 tổ chức tín dụng đã tiếp cận dự án lớn, quan trọng của Hà Nội. Ảnh: Như Ý.

Cụ thể, dự án xây dựng tổ hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại và nhà ở thương mại tại số 94 Lò Đúc; dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; dự án Khu đô thị Thành phố Công nghệ Xanh Hà Nội; dự án Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội; dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long, Urban City; dự án hợp tác đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long, Urban City...

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia Kinh tế Tài chính - Ngân hàng - cho biết, để đạt mục tiêu này, nhu cầu vốn đầu tư trong những tháng cuối năm sẽ rất lớn, đặc biệt là đối với lĩnh vực hạ tầng. Ông Hiếu cho rằng, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt hơn 8%, trong khi mục tiêu cả năm trên 10%. Do đó, trong nửa cuối năm, tăng trưởng phải đạt trên 12% mới có thể hoàn thành mục tiêu. Một trong những động lực quan trọng là đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng.

“Xây dựng hạ tầng không chỉ tạo ra sản phẩm cho xã hội trong tương lai mà còn sử dụng lao động, nguyên vật liệu và nhiều nguồn lực khác, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là lĩnh vực nằm trong tầm kiểm soát của Chính phủ nên việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng là giải pháp được ưu tiên”, ông Hiếu nói.

Gần đây, cơ quan quản lý đưa ra nhiều chính sách nhằm đẩy vốn cho các dự án lớn, cụ thể như đề xuất nâng giới hạn cho vay lên tới 52% vốn tự có với một số dự án tại Hà Nội, hay loại dư nợ cho vay một số dự án khỏi chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hằng năm.

Ông Hiếu nhấn mạnh, về dài hạn, cần phát triển mạnh thị trường vốn để giảm phụ thuộc tín dụng ngân hàng. Các dự án hạ tầng, đô thị và công trình quy mô lớn cần được tài trợ bằng những nguồn vốn dài hạn phù hợp, thay vì chủ yếu dựa vào tiền gửi ngắn hạn của ngân hàng.